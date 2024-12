Aurora Ramazzotti è volata in Kenya con la famiglia: l’alloggio è “speciale”

Viaggio in Kenya per Aurora Ramazzotti in compagnia di Goffredo Cerza e del piccolo Cesare. Ecco la “speciale” location in cui alloggiano…

Aurora Ramazzotti, sempre molto seguita e amata sui social, ha deciso di concedersi una pausa invernale all’insegna del relax e della famiglia. Insieme al suo futuro marito, Goffredo Cerza, e al loro figlio Cesare, la giovane conduttrice è volata in Kenya, dove i tre stanno trascorrendo momenti indimenticabili. La location scelta per questi giorni è decisamente “speciale”. Il motivo? Si tratta della casa di famiglia dei genitori di Goffredo…

Aurora Ramazzotti, viaggio in Kenya con la famiglia

Dopo aver trascorso il Natale con mamma Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti è partita alla volta del Kenya insieme alla sua famiglia, ovvero al futuro marito Goffredo Cerza e al piccolo figlioletto Cesare. A conferma di questo, le stories social della coppia e non solo…

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

La coppia, che ha sempre mostrato grande sintonia e affiatamento, sta approfittando di questa parentesi di tranquillità per ricaricare le energie dopo mesi intensi. Il piccolo Cesare, nato a marzo 2023, è il centro dell’attenzione e protagonista di molte delle tenere foto condivise sui social da Aurora anche se, va detto, per il momento i due non hanno voluto mostrare tantissimi momenti se non giusto qualche scatto con la pioggia che sembra aver momentaneamente sorpreso i viaggiatori.

La casa di famiglia e le parole di Goffredo

Come detto, però, la famigliola può godere di una location “speciale”. Si tratta della casa dei genitori di Goffredo. I tre hanno raggiunto appunto la famiglia del ragazzo in Kenya come confermato da lui stesso rispondendo ad alcune domande dei fan.

Goffredo ha prima risposto ad una sua follower che gli ha chiesto se sia complicato, o meno, viaggiare in Africa con un bambino piccolo: “Dipende”, le sue parole. E ancora: “Dipende molto da ‘dove e come’, l’Africa è grande e ogni paese è molto diverso. Personalmente penso che il Kenya sia fattibile con qualche accorgimento (ho un trolley solo di medicine)”.

Sulla casa in Kenya dei genitori di Cerza non abbiamo tantissime informazioni. Al momento Cerza ha pubblicato uno scatto con una vista sublime localizzandosi a Watamu, a poca distanza dalle cittadine di Malindi e Mombasa ma non sappiamo se si tratti della vista dalla dimora o da un’altra location.

Aurora, invece, ha fatto vedere della pioggia che, evidentemente, sta caratterizzando queste prime ore di viaggio. La coppia, che si prepara al matrimonio, ha confermato anche in questo viaggio di essere sempre più unita, consolidando la loro famiglia in un contesto che celebra l’amore e la semplicità della vita.