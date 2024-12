Massimo Boldi: “Teocoli? Si credeva meglio di Celentano. E in camerino…”

Dichiarazioni inedite da parte di Massimo Boldi che ha parlato anche del suo rapporto con il noto comico Teo Teocoli.

In una lunga intervista al Corriere della Sera, Massimo Boldi ha ripercorso alcune delle tappe della sua immensa carriera. Tra i vari passaggi spicca anche la parentesi legata al bel rapporto con Teo Teocoli con il quale ha condiviso tantissime avventure. Non solo. Boldi ha anche svelato alcuni retroscena legati proprio al collega e a ciò che avveniva in camerino con lui.

Massimo Boldi: Teo Teocoli e la “sindrome Celentano”

Intervistato dal Corriere della Sera, Massimo Boldi ha fatto un riassunto della sua vita, privata e professionale. Dopo aver ripercorso alcune tappe della gioventù, sottolineando anche alcuni momenti non felicissimi in famiglia, ecco il boom al cinema iniziato in un film con Pozzetto: “Un fratello, a cui devo dire un grazie speciale. Era già famoso”.

E se si parla di “fratelli”, però, nel corso degli anni importantissimo anche il feeling con Teo Teocoli.

Massimo Boldi

“Con la sindrome di Celentano”, ha detto Boldi su Teocoli. “Gli faceva pure da controfigura, in fondo si credeva meglio di lui. Prepotente. Spesso litigavamo. In camerino volavano poltrone, sedie e scarpe. Poi salivamo sul palco ed era tutto dimenticato”.

Il rapporto con Teocoli e De Sica

Svelando ulteriori retroscena legati a Teocoli, Boldi ha spiegato di aver vissuto con lui tantissime avventure: “Tante che non si possono raccontare. Teo era un ca**one. Christian De Sica invece è un signore vero, un gentleman, al cinema abbiamo creato un genere che va ancora”.

E su De Sica: “Se abbiamo litigato? Non è vero, chi lo dice mente. Come fai a litigare con Christian? Impossibile. Può avere un momento d’ira, poi passa. Gli voglio bene. Non ci siamo mai mandati a quel paese. Le nostre famiglie si frequentano. Ci diamo appuntamento ogni 5 gennaio per festeggiare il suo compleanno”.