Scopriamo cosa c’è da sapere su Francesco Piccolo: la moglie, la vita privata e le curiosità sullo scrittore e sceneggiatore.

Francesco Piccolo è uno scrittore e sceneggiatore italiano di grande successo. Vincitore del Premio Strega nel 2014, è nota la sua collaborazione con Nanni Moretti per la stesura delle sceneggiature di alcuni dei suoi film (uno tra tutti Il Caimano). Scopriamo cosa c’è da sapere sullo scrittore e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità.

Francesco Piccolo, chi è: biografia e carriera

Francesco Piccolo è nato a Caserta il 12 marzo 1964, sotto il segno zodiacale dei Pesci. E’ considerato uno degli scrittori italiani più fecondi e lo si nota dal numero di opere pubblicate nel corso della sua carriera.

Oltre alla sua attività di scrittore, va ricordata anche quella di sceneggiatore e autore televisivo.

Per Einaudi ha pubblicato numerosi libri, tra cui: La separazione del maschio (2008), Momenti di trascurabile felicità (2010), Il desiderio di essere come tutti (per il quale ha vinto il premio Strega 2014), Momenti di trascurabile infelicità (2015) e Allegro occidentale (2003), solo per citarne alcuni.

Nel 1977 ha intrapreso anche la carriera di coautore per diversi programmi Rai ed anche per Canale 5.

Come scenografo, Piccolo ha invece lavorato con Nanni Moretti (per i film Il Caimano, Habemus Papam e Mia madre), ma anche con Paolo Virzì (My name is Tanino, La prima cosa bella, Il capitale umano ed altre pellicole).

E’ sua anche la sceneggiatura della serie tv di successo L’amica geniale. Lo scrittore vanta inoltre collaborazioni con il Corriere della Sera e – dal 2021 – con La Repubblica.

La vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, Francesco Piccolo è sposato con Gabriella D’Angelo, e vive a Roma. Ha due figli, Camilla e Andrea. Durante un’intervista a La Stampa ha raccontato un aneddoto ironico riguardante lui e sua figlia:

“Presento il mio libro in una città lontana. Porto con me mia figlia. Dopo la presentazione, una lettrice si avvicina, mi fa grandi complimenti, poi si rivolge a mia figlia e le dice convinta: lei deve essere molto orgogliosa di suo padre. E mia figlia risponde: certo, lo sono. E poi, appena la signora si allontana, mi dice senza alcun intento ironico, con accento romanesco: je potevo mai dì de no?”.

Chi è Gabriella D’Angelo

Di Gabriella D’Angelo, moglie di Francesco Piccolo, non abbiamo molte informazioni biografiche a disposizione. Tuttavia alcuni dettagli sono emersi da una passata intervista a Vanity Fair, subito dopo l’uscita del suo libro Il desiderio di essere come tutti.

Piccolo, nel libro, paragona la moglie a sua madre e confessa di averla tradita. Tuttavia, in merito, ha confessato: “Dico anche che la amo e spero di stare con lei tutta la vita. E comunque, ripeto,c’è sempre una quota di invenzione”.

Certamente la moglie è rimasta al suo fianco, contribuendo in qualche modo a creare una sorta di cortocircuito anche nella mente del lettore.

Le curiosità su Francesco Piccolo

– A Vanity Fair ha dichiarato di soffrire d’insonnia e di non fare sogni.

– Nel 2018 è diventato docente all’Università IULM di Milano nel master di Arti del racconto.

– Ha due fratelli e lui è il primogenito. Ha raccontato a Grazia: “Mi sono conquistato tutto, dalle paghette agli orari di rientro. Anch’io mi sono sentito un pioniere, puro davanti alla mia prima volta. Succede spesso così anche in amore. Dove devi inventarti sempre le regole”.

– Nel 2023 ha vinto il premio letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa con il libro La bella confusione (Einaudi).

– Ha un profilo Instagram in cui pubblica soprattutto momenti legati alla sua attività di scrittore e sceneggiatore.