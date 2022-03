Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla divulgatrice Barbara Gallavotti, dalla carriera alla vita privata.

Barbara Gallavotti è una giornalista, conduttrice e divulgatrice scientifica che spesso è intervenuta sulle tematiche del suo campo di studi a DiMartedì e ad altri celebri programmi tv (ha collaborato a lungo con Piero e Alberto Angela). Scopriamo cosa c’è da sapere sulla sua carriera e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità.

Chi è Barbara Gallavotti: la carriera

Nata a Torino il 21 dicembre 1968 (sotto il segno zodiacale del Sagittario) Barbara Gallavotti ha conseguito la maturità classica e si è laureata in Biologia (con specializzazione in genetica e biologia molecolare) presso l’università La Sapienza. A seguire ha intrapreso la carriera di docente, divulgatrice scientifica, giornalista e autrice.

Ha lavorato nei programmi di Alberto e Piero Angela Ulisse e Superquark, ha scritto alcuni libri di materia scientifica per il pubblico giovanile e ha collaborato con Panorama, La Stampa, Il Corriere e Newton. Parallelamente è stata direttore supplente del Master in Comunicazione della Scienza e Tecnologia all’università di Tor Vergata (a Roma) e, grazie alle sue competenze e alla sua professionalità, ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti (tra cui il Premio Capo D’Orlando nel 2013). Nel 2022 è stata scelta come conduttrice del programma Quinta Dimensione – Il futuro è già qui e inoltre alcuni dei suoi libri sono stati lodati dal grande pubblico (tra questi Il sistema solare, L’Universo, La vita sulla Terra e il libro Le grandi epidemie: come difendersi).

Barbara Gallavotti: la vita privata

La divulgatrice scientifica è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata e da quanto si evince dai social non è dato sapere se sia legata a qualcuno o se sia single. Barbara Gallavotti ha due figlie e vive insieme a loro a Roma.

Barbara Gallavotti: le curiosità

– Ha una gatta di nome Fairouz.

– Sa parlare l’inglese, il francese e l’arabo.

– Ha una cartellina sul pc che si chiama “scemenze varie” e dove raccoglie gli insulti a lei rivolti. “È uno dei consigli di Piero Angela: ‘Tienile da parte perché un giorno, quando ti serviranno esempi sulla stupidità umana, le potrai utilizzare'”, ha confessato a Vanity Fair.

– Sa suonare il pianoforte.

– Ama praticare sport all’aria aperta.

