Fiocco azzurro per Sara Barbieri e Fabrizio Corona: la coppia ha dato alla luce in queste ore Thiago. L’annuncio.

C’era grande attesa per l’arrivo del primo figlio di Sara Barbieri e Fabrizio Corona. La coppia, anche via social, aveva fatto vedere in diversi momenti della gravidanza, come stesse aspettando con trepidazione il piccolo che ora è arrivato e ha reso la giovane modella mamma per la prima volta e l’ex re dei paparazzi padre per la seconda.

Sara Barbieri ha partorito: l’annuncio

Solamente pochi giorni fa, Fabrizio Corona e Sara Barbieri avevano pubblicato alcune stories social mostrando con grande orgoglio il pancione facendo capire che, ormai, mancava davvero pochissimo all’arrivo del loro primo figlio.

Fabrizio Corona

Detto, fatto. In queste ore, la coppia ha annunciato di aver accolto in famiglia il piccolo bebè. È nato quindi il primo figlio della Barbieri e il secondo per Fabrizio Corona, già padre di Carlos, avuto con Nina Moric.

Sara e Fabrizio hanno quindi accolto con grande gioia in famiglia il bellissimo maschietto che, adesso, occuperà come mai fatto prima, le loro vite.

La famiglia allargata di Corona

Come detto, per Fabrizio Corona si tratta del secondo figlio dopo Carlos, avuto da Nina Moric. Qualche tempo fa, proprio l’ex re dei paparazzi aveva avuto modo di mostrare la sua famiglia allargata.

Tramite un post su Instagram, infatti, l’uomo aveva condiviso uno scatto che lo ritraeva insieme all’attuale compagna, Sara Barbieri ma anche con Nina Moric e il primogenito Carlos. In quella occasione, era stato proprio il fotografo a parlare così dei suoi cari: “Ecco la mia splendida famiglia. Tutto ciò che davvero ho saputo creare. So bene che non è facile vivere con me, di fianco a me, non è facile nemmeno per me, credetemi. Eppure attraversando mille tempeste, pianti, gioie e anche tragedie, siamo arrivati fino qui. Adesso aspettiamo T. , al quale daremo solo amore, cercando di migliorare, ogni giorno: errore su errore. La perfezione non esiste, ma vi prego di non chiamarla famiglia allargata: l’amore non si allarga come un maglione.. L’amore investe tutto, altrimenti è solo un’illusione”. erano state le parole di Corona.