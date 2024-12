Dalla bionda misteriosa di Bonolis alla verità sul caso “Fedez confuso”: i gossip della settimana

Tante notizie in questi giorni dal mondo dello spettacolo, della tv e dei social. Andiamo a scoprire i migliori gossip della settimana.

Sono state davvero tantissime le notizie in questi giorni che hanno caratterizzato il mondo dello spettacolo, dei social e della tv. A prendersi la scena, senza dubbio, il caso legato a Tony Effe, “fatto fuori” dal concertone di Capodanno a Roma, che ha portato diversi artisti a dire la loro. Spicca, poi, anche l’apparizione in tv di Fedez che ha dato la sensazione di non essere al top della forma. Andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 16 al 20 dicembre 2024.

I gossip della settimana: caso Tony Effe-Capodanno

Sono stati tantissimi i commenti arrivati dopo l’esclusione di Tony Effe dal concertone di Capodanno a Roma. Il rapper è stato “fatto fuori” dal Comune di Roma che ha deciso di annullare la sua partecipazione a causa dei testi delle sue canzoni ritenuti “sessisti, misogini e violenti”.

Tony Effe

La prima reazione di Effe è arrivata da parte del suo staff: “Dobbiamo rappresentare il nostro vivo stupore e dispiacere poiché tale decisione è stata presa in assenza di alcuna valida motivazione, dopo il raggiungimento di un accordo fra le parti“.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: fecondazione assistita

Cecilia Rodriguez – Ignazio Moser

Cambiando decisamente argomento, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno intenzione di allargare la famiglia. Dopo le nozze, infatti, la coppia pare aver optato per la fecondazione in vitro. Un braccialetto sospetto ha fatto rimbalzare tale voce. Da capire, adesso, quando i due vorranno dire qualcosa in merito.

Una bionda misteriosa con Paolo Bonolis

Paolo Bonolis

Particolare avvistamento in settimana per Paolo Bonolis pizzicato a cena con una misteriosa bionda. La foto del conduttore ha fatto il giro del web ma, per il momento, non ci sono stati particolari dettagli. L’unica certezza è che la donna non era Sonia Bruganelli.

Fedez “confuso”: come stanno le cose

Fedez

Il ritorno in tv di Fedez ha decisamente fatto discutere. Il rapper, infatti, è stato ospite su Rai 1 a Sarà Sanremo con Carlo Conti per presentare il suo brano in gara al prossimo Festival.

Federico, però, è sembrato piuttosto strano e quasi “confuso” facendo preoccupare i suoi seguaci. A fare chiarezza sulle sue condizioni è poi stato lui stesso precisando meglio quale sia la sua reale condizione attuale.

Eros Ramazzotti pizzicato in dolce compagnia

Eros Ramazzotti

Un bacio con una ex di Temptation Island. Eros Ramazzotti ha fatto parlare di sé questa settimana per una presunta nuova love story. Insieme al noto cantante ecco Sofia Costantini. I paparazzi di Oggi sono riusciti ad intercettare l’artista e la giovane donna in varie fasi della serata dove sarebbe, appunto, andato in scena anche un gesto d’affetto importante.