Amici, giallo su un allievo: “Ma è scomparso?”

Piccolo giallo ad Amici con un allievo che sembra essere sparito dalla scuola o, per lo meno, dal daytime. Sui social le ipotesi.

Sono ore frenetiche nella scuola di Amici. Infatti, negli ultimi daytime, non tutti gli allievi sono stati protagonisti delle clip mandate in onda. In questo senso, alcuni attenti telespettatori e fan social si sono accorti che in particolare un ragazzo sia letteralmente sparito. A tal proposito sono pure state ipotizzate diverse teorie su cosa potrebbe essere accaduto.

Amici, allievo sparito: di chi si tratta

Dopo la messa in onda dell’ultimo daytime di Amici di Maria De Filippi, tantissime persone hanno notato l’assenza di Luk3. L’allievo, a detto di diversi telespettatori, è sparito…

Dopo essere stato al centro di diverse discussioni nella scuola di Canale 5, infatti, Luk3 pare essere stato messo un po’ da parte nell’ultimo periodo.

Il giovane cantante si era messo in mostra per le discussioni con Anna Pettinelli ma anche per le varie sfide a cui era stato messo alla prova uscendone, va detto, sempre a testa alta.

Adesso, però, da qualche daytime, di lui nessuna traccia tanto che alcuni utenti del web si sono anche preoccupati.

Le ipotesi sui social

Secondo alcuni telespettatori e fan social della trasmissione di Canale 5, la scelta di non far vedere Luk3 nei daytime potrebbe essere legata a questioni di salute. Leggendo un post su X, infatti, ecco un utente scrivere: “Hanno portato Luke in ospedale. Lo dicevo che i prof gli stanno facendo una tortura psicologica. Ha solo diciassette anni Luk3 D I C I A S S E T T E Sentitevi un po’ in colpa perché quest’ anno Amici non è più lo stesso, trattate i ragazzi come prodotti da spremere”.

Altri fan si sono semplicemente domandati come mai sia sparito e perché non sia stato mostrato nelle immagini della festa di Natale avvenuta nella scuola. Staremo a vedere se la produzione vorrà dare qualche spiegazione o se Luk3 semplicemente riapparirà come se nulla fosse nelle prossime ore.

