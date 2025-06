“Sei un miracolo”: Bianca Balti festeggia la figlia maggiorenne

18 anni per la figlia di Bianca Balti, Matilde. Sui social l’attesa per il compleanno e la dedica dolcissima con tanto di foto tra passato e presente.

Dopo la denuncia social in merito ai farmaci legati alle cure per la battaglia contro il tumore che l’ha colpita, Bianca Balti è tornata protagonista su Instagram ma questa volta per ragioni ben diverse. La super modella, infatti, ha condiviso alcuni contenuti legati al compleanno della figlia Matilde che è diventata maggiorenne.

Bianca Balti e l’attesa per il compleanno della figlia

Attraverso una serie di stories Instagram, Bianca Balti ha voluto condividere con i propri seguaci una tappa molto importante della sua vita e soprattutto di quella di sua figlia, Matilde. Nello specifico, la modella ha atteso la mezzanotte per festeggiare immediatamente l’arrivo della maggiore età della sua ragazza, diventata appunto 18enne oggi.

Bianca Balti – www.donnaglamour.it

Con uno scatto della figlia sul letto pronta a dormire, la Balti ha scritto: “Ultime ore da 17enne”. E poi ancora ha mostrato gli ultimi momenti della giovane Matilde prima di diventare a tutti gli effetti maggiorenne.

La dedica

Come se non bastasse, la modella ha scelto poi di condividere tramite un post una lunga dedica per Matilde accompagnata da diverse foto legate al passato e anche al presente. In questo senso, la Balti è stata piuttosto emozionante con le parole usate: “18 anni di te, Matilde. La cosa più bella che conosca. Eri appena tornata da me, dopo gli anni a Parigi, e presto dovrò lasciarti andare di nuovo verso la tua strada, una strada che sarà piena di gloria”, ha scritto la modella.

“Grazie per ricordarmi, semplicemente esistendo, che a volte la vita sa meglio di noi cosa è giusto. Ero così giovane quando ti ho avuta, ma ti ho voluta con tutto il cuore. Tante volte sei stata la forza di cui avevo bisogno per andare avanti. E tante altre lo sarai ancora”. Nel finale del suo messaggio, Bianca ha aggiunto: “Sei un miracolo di quelli che solo la vita può creare. Ti amo immensamente. Per sempre”, le sue parole accolte con grande affetto dai fan e seguaci social.