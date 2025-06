Il giornalista, scrittore ed esperto di gossip Gabriele Parpiglia ha raccontato diversi aspetti privati e professionali, anche su Alfonso Signorini.

In occasione dell’uscita del suo libro, in libreria dallo scorso 27 maggio, ‘Sotto attacco di panico – La mia storia, il mio burnout, la mia ripartenza’, Gabriele Parpiglia ha avuto modo di rilasciare una interessante intervista a Today nella quale non solo ha avuto modo di parlare di salute mentale, tema a lui molto caro visti anche i recenti problemi avuti, ma anche di togliersi alcuni sassolini in riferimento ad Alfonso Signorini.

Parpiglia: il libro e la salute mentale

Nel corso dell’intervista a Today, Gabriele Parpiglia ha spiegato i motivi che l’hanno portato a scrivere il suo libro dal titolo ‘Sotto attacco di panico – La mia storia, il mio burnout, la mia ripartenza’: “All’inizio il libro doveva essere un’altra cosa: volevo associare ogni farmaco a una persona e a un fatto vissuto nel mio percorso. Avventure, notizie, nomi e cognomi”, ha spiegato.

“Ma così avrei oscurato il tema centrale: la salute mentale. Quella vera, non quella che si racconta a Sanremo per fare business, come ha fatto Fedez. Ho consegnato quella prima versione, ma mi è stato detto con chiarezza: così non te lo pubblichiamo”. La ragione era legata all’obiettivo del libro che doveva, appunto, raccontare il burnout e non disperdersi su altri argomenti.

Parpiglia ha poi spiegato un momento molto brutto vissuto quando, a Napoli, una sera, ha rischiato la vita: “La prima cosa che ho pensato è stata: ‘Lascio tutto a mia sorella’. Avevo ingerito per errore un acido per verruche, scambiandolo per un farmaco. Quando chiami il centro antiveleni, ti dicono: o viene subito, o è a suo rischio e pericolo. Mi ero già dato per morto, ma in quel momento pensavo più agli altri che a me”.

Il commento su Alfonso Signorini

Tra i vari passaggi dell’intervista di Parpiglia, spazio anche ad uno molto forte su Alfonso Signorini: “[…] Io mi sono trovato spesso nelle famiglie sbagliate. Se tornassi indietro, direi molti più no […]”. E facendo un esempio: “Con Signorini di certo non userei mai la parola maestro, perché non è certo uno che insegna, anzi disintegra quello che hai imparato dei rapporti nella stessa tipologia di lavoro. Sono stato tradito da lui, ne ho le prove, solo che non le ho ancora sviscerate. Lo farò più avanti, quando potrò”, alcune delle sue parole senza particolari dettagli su quanto possa essere accaduto tra loro.