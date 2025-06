Teresanna, regolamento infranto a l’Isola: il video della confessione

A L’Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese ha infranto il regolamento e ha confessato le sue “azioni” davanti a tutti. Il video.

La sua partecipazione a L’Isola dei Famosi 2025 era iniziata con diverse critiche che l’avevano portata a sbottare in modo molto forte. Stiamo parlando di Teresanna Pugliese che in queste ore ha infranto il regolamento del reality show ma, allo stesso tempo, con senso di rimorso, si è trovata a confessare le sue “azioni” non corrette.

Teresanna Pugliese: regolamento infranto

Nel corso delle ultime ore, a L’Isola dei Famosi 2025 ci sono state diverse situazioni controverse. Una di queste ha visto protagonista Teresanna Pugliese. La donna, già di per sé molto chiacchierata, è stata coinvolta in una specie di scandalo legato ad un suo gesto. L’ex volto di Uomini e Donne, infatti, ha infranto il regolamento.

La donna ha raccontato davanti alle telecamere e davanti ai telespettatori di aver commesso uno sbaglio dettato dalla fame. Teresanna, infatti, evidentemente provata dalla vita in Honduras e dal poco cibo a disposizione, ha ammesso di aver sottratto una polpetta.

La confessione e le conseguenze: il video

Nello specifico, in un post social mostrato dal reality, Teresanna ha detto: “Devo fare una confessione. Ho preso una polpetta e l’ho nascosta dove sono seduta. La tentazione è tanta, vorrei mangiarla ma non posso farlo”.

A seguito delle parole della donna, Pierpaolo Pretelli, inviato in Honduras, ha spiegato che il cibo sia stato sequestrato. Per la naufraga, così come per il resto del gruppo, non sono arrivate sanzioni e decisioni importanti da parte della produzione che, quindi, ha scelto la linea leggera visto che la donna ha confessato il proprio errore ammettendo anche di non aver mangiato la polpetta. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori episodi di questo tipo o se i concorrenti riusciranno a rispettare le regole fino alla fine senza altre azioni simili.