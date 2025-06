“L’ho fatto per lei”: Brignano rivela il gesto fatto per la madre morta

Il lavoro deve andare avanti, così come avrebbe voluto la sua compianta madre: Enrico Brignano ha ricordato la mamma scomparsa di recente.

Non sono stati mesi facili per Enrico Brignano che di recente ha perso la sua amata madre, la signora Anna. Il comico, attore e conduttore ha raccontato al settimanale Oggi alcuni dei momenti vissuti proprio nelle ore in cui ha avuto la terribile notizia del decesso della donna, così come il suo gesto successivo dopo aver realizzato di averla persa.

Enrico Brignano e il ricordo della madre morta

Già in precedenza Enrico Brignano aveva raccontato il suo dolore per la morte dell’amata madre, la signora Anna, ma allo stesso tempo, anche grazie ai suoi insegnamenti, l’uomo aveva spiegato come abbia subito affrontato di petto la situazione continuando a lavorare in suo onore. “Ricordare aiuta a sopportare il senso di vuoto, che attanaglia. Mia madre si chiamava Anna, aveva 89 anni, ma li portava benissimo. Ha avuto un crollo improvviso, repentino”.

“La sorte ha voluto che mamma sparisse nella notte, dopo la prima rappresentazione”, ha detto facendo riferimento al fatto che la donna sia morta mentre lui era in scena con uno spettacolo a teatro. “Quella sera, avevo faticosamente recitato con un nodo alla gola e un’angosciosa premonizione in corpo. Sentivo che stava per accadere l’irreparabile“.

Il gesto per sua madre

Nel corso della stessa intervista, Brignano ha poi spiegato un gesto che ha fatto proprio per la compianta donna: “Sono tornato immediatamente a Roma. L’ho seppellita“, ha voluto ricordare e raccontare l’attore. Poi, però, la testa è andata di nuovo al lavoro perché la signora Anna avrebbe voluto in questo modo.

“Ho ripreso la tournée con le due ultime tappe catanesi“, ha aggiunto. “Mamma era la prima fan. Avrebbe voluto che mi comportassi così”, ha concluso Brignano in riferimento all’importanza della madre anche in ottica lavorativa.