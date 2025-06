Veronica Gentili allo scoperto: la verità su Simona Ventura e l’ipotesi GF

La conduttrice de L’Isola dei Famosi, Veronica Gentili, ha avuto modo di parlare del feeling con Simona Ventura e delle voci sul suo futuro al GF.

Ha destato qualche timore Veronica Gentili nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi per via delle sue condizioni di salute. Per fortuna, però, la padrona di casa non ha nulla di grave. La conduttrice sta portando avanti nel modo migliore possibile l’avventura nel reality di Canale 5 anche se non è immune a commenti e rumors, anche in chiave futura. La donna ne ha parlato, spiegando tutto, con Diva e Donna.

Veronica Gentili: L’Isola e il rapporto con Simona Ventura

La nuova avventura professionale di Veronica Gentili al timone de L’Isola dei Famosi 2025 è sicuramente un qualcosa di diverso dal solito per la giornalista e conduttrice. Al netto di qualche titubanza iniziale, la padrona di casa sta facendo del suo meglio nel reality che, però, non ingrana quanto ci si poteva attendere.

Veronica Gentili – www.donnaglamour.it

Neppure il ruolo di Simona Ventura come opinionista sembra aver dato quel guizzo in più sperato. Proprio su Super Simo, la Gentili ha voluto dire qualcosa a Diva e Donna spiegando in che rapporti sia con lei. “Se ho temuto di essere messa in ombra da Simona Ventura? No, al contrario! È stato l’incastro giusto. Lei ha un ruolo divertente e più libero del mio, io sono la garante. Anche scegliere lei è stata una decisione abbastanza collegiale, ci piaceva l’idea di un ritorno alle origini”, sono state le parole della conduttrice riprese da Biccy.

L’ipotesi Grande Fratello: come stanno le cose

Tra i vari passaggi dell’intervista anche quello relativo alle voci che la vorrebbero al comando del Grande Fratello nella prossima edizione al posto di Alfonso Signorini: “Ma figuriamoci. Scriva invece che stiamo già lavorando alla prossima edizione de Le Iene”, ha chiarito una volta per tutte la giornalista che quindi non andrà alla guida del reality della Casa più spiata d’Italia.