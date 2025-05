Barbara torna a Uomini e Donne con Ruggiero: “Ecco come vanno le cose”

Protagonista del trono over di Uomini e Donne, Barbara De Santi è tornata in studio insieme al suo compagno Ruggiero. Come vanno le cose.

Al netto delle recenti scintille tra un ex volto di Uomini e Donne e un componente del passato del pubblico, in queste ore nello studio del dating show di Maria De Filippi c’è stato modo di assistere ad un ritorno molto apprezzato che riguarda Barbara De Santi del trono over che è riapparsa in trasmissione insieme a Ruggiero con cui era uscita qualche tempo fa.

Uomini e Donne: la storia tra Barbara De Santi e Ruggiero

Nel corso degli anni a Uomini e Donne diversi personaggi, soprattutto del trono over, hanno fatto discutere. Tra questi Barbara De Santi che dopo diverse tempo è riuscita, a quanto pare, a trovare l’amore. La dama, infatti, ha conosciuto il cavaliere Ruggiero con il quale ha deciso di abbandonare la trasmissione per vivere fuori la relazione.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

A Nuovo Tv, la donna ha raccontato: “Mi sono fidata del mio cuore e delle emozioni che provavo”, le sue parole sull’uscita dal dating show con il cavaliere. “Nonostante non sapessi ancora praticamente nulla di lui, dopo soli sei giorni ho deciso di lasciare Uomini e Donne. Mi ha conquistata con la sua semplicità, con il suo essere solare e sorridente […]”.

Come vanno le cose tra i due

Ma come stanno andando le cose tra i due adesso? A parlarne sono stati i due diretti interessati che sono tornati nel dating show come ospiti. Barbara e Ruggiero, infatti, sono apparsi nel corso della puntata della trasmissione mandata in onda su Canale 5 svelando come sia ora il loro rapporto. “Se tornassi indietro rifarei ancora la mia scelta”, ha detto la donna a cui ha poi fato eco il cavaliere. “Lui è un po’ selvaggio, devo domarlo. Ci sto lavorando”, ha aggiunto ancora Barbara con tono simpatico suscitando diverse risate nel pubblico e anche in Gianni Sperti.