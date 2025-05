“Ma sei in costume”: l’abito osé di Cecilia Capriotti fa “arrabbiare” il futuro marito

Siparietto social tra Cecilia Capriotti e il futuro marito. L’abito scollato della modella ha suscitato nell’uomo una curiosa reazione.

Sta per sposarsi con Gianluca Mobilia ma intanto Cecilia Capriotti fa parlare proprio per un siparietto andato in scena con il futuro marito. Cosa è accaduto tra loro? Un abito troppo osé della donna non ha convinto l’uomo che ha ironizzato definendo il vestito come “un costume”. Un qualcosa che ha generato la reazione curiosa della soubrette.

Cecilia Capriotti presto sposa

Molto presto Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia si sposeranno arrivando al grande “sì” coronando il proprio sogno. La coppia era stata protagonista di recente di una intervista a Chi nella quale aveva fornito dettagli a proposito della proposta di nozze e anche del giorno della cerimonia che vedrà una festa per tante persone.

Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia – www.donnaglamour.it

Il matrimonio dovrebbe avvenire il 5 luglio prossimo: “Inizialmente avevamo pensato a qualcosa per pochi intimi, ma poi volevamo condividere questo momento con gli amici e, siccome vengono tutti, ecco, saremo davvero in tanti”, aveva detto a Chi la Capriotti.

L’abito scollato e il siparietto social

In attesa di vedere i due felici e bellissimi tra qualche settimana, la coppia si è mostrata sui social alle prese con il più classico dei siparietti tra uomo e donna a proposito del look della bella Cecilia. La Capriotti, infatti, si è fatta vedere con un abito scollato che ha suscitato una curiosa reazione da parte di Mobilia. “Ma sei in costume“, le ha detto.

La replica stizzita e divertita della donna è stata da applausi: “Ma quale costume, questo è un abito di Scervino idealizzato e pensato così: guardate la bellezza”, ha detto ancora Cecilia sottolineando il bellissimo vestito indossato con grande cura e minuzia di dettagli. Le prime scintille pre matrimonio sono servite… Siamo sicuri ne vedremo delle belle anche più in là.