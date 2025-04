Cecilia Capriotti pronta alle nozze: “Tutto sulle fedi e il mio abito da sposa”

Una bellissima notizia per Cecilia Capriotti che convolerà presto a nozze con Gianluca Mobilia. Tutti i dettagli: dalla location all’abito.

Una passione innata per i chihuahua e anche per la grande eleganza che si vedrà anche al suo matrimonio. Ebbene sì, perché Cecilia Capriotti ha detto “sì” alla proposta di nozze di Gianluca Mobilia e molto presto avrà modo di vestirsi con un abito super e organizzare un ricevimento bellissimo in una location mozzafiato. A svelare tutti i particolari di quello che sarà un bellissimo evento è stata la diretta interessata a Chi.

Cecilia Capriotti e l’amore per Gianluca Mobilia

Molto presto Cecilia Capriotti e Gianluca Mobilia convoleranno a nozze. La coppia lo ha comunicato nel corso di una bella intervista a Chi nella quale ha fornito importanti dettagli anche sulla propria relazione. In particolare sul sentimento cresciuto nel corso del tempo e anche sulla curiosa modalità con cui è arrivata la proposta di matrimonio.

La bella Cecilia ha raccontato di come abbia conosciuto Gianluca a Panarea e di come da subito abbia avuto una sorta di colpo di fulmine: “Ero andata (a Panarea ndr) con mia mamma e mia sorella. Era il primo anno che ero single, non sapevo niente di Panarea, ho soltanto cercato su Google: ‘L’isola più chic della Sicilia’

I dettagli sul matrimonio

Proprio Panarea sarà la location del matrimonio che avverrà il 5 luglio 2025. “Inizialmente avevamo pensato a qualcosa per pochi intimi, ma poi volevamo condividere questo momento con gli amici e, siccome vengono tutti, ecco, saremo davvero in tanti”, ha confidato con grande gioia la Capriotti.

Non sono anche mancati dei dettagli per quanto riguarda abito e fedi: “Avremo bellissime fedi di Damiani e io indosserò un abito di Elisabetta Polignano che sarà un sogno di alta moda”. E sulla proposta ricevuta: “Il 4 luglio le ho chiesto di sposarmi alle nozze di un amico, davanti a tutti, senza averlo pensato più di tanto”, ha raccontato Mobilia. “Ho chiesto se potevo allo sposo e lui: ‘Così a crudo?’ E ha messo: ‘Figli delle stelle’…”.