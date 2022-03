Cecilia Capriotti ha accolto in famiglia un cane che ha aiutato sia lei che la figlia a superare un grande dolore: scopriamo tutto su Celine.

Showgirl e attrice molto apprezzata, Cecilia Capriotti è una grande amante degli animali. Qualche tempo fa, ha adottato un cane che ha aiutato sia lei che la figlia Maria Isabelle a superare un dolore immenso. Scopriamo che razza è e come si chiama il suo amico a quattro zampe.

Cecilia Capriotti, il cane: razza e nome

Diventata popolare grazie alla sua partecipazione a Miss Italia nel 2000, Cecilia Capriotti ha poi trovato il successo come showgirl e attrice. Da Dribbling a La vita in diretta, passando per Ballando con le Stelle, L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip: sono diversi i programmi che l’hanno vista come protagonista. Per quel che riguarda il cinema, la bella ascolana ha preso parte al cast di pellicole nazionali e non, come To Rome with Love di Woody Allen e No problem di Vincenzo Salemme. Da anni accanto all’imprenditore Gianluca Mobilia, nel 2016 Cecilia è diventata mamma della piccola Maria Isabelle. Quando ha accolto in famiglia la primogenita, la Capriotti aveva già una ‘figlia’ pelosa al suo fianco, la Chihuahua Sharon. Adottata nel 2008, il cane è morto nel settembre del 2021, a ben 13 anni di età.

“E’ uno dei giorni più brutti e orribili della mia vita… insieme a lei è morta anche una parte di me, nulla colmerà il vuoto e la tristezza che ho nel cuore (…) era la mia gioia più grande. Le sarò per sempre grata, non ci sarà giorno in cui non penserò a lei“, ha dichiarato Cecilia su Instagram il giorno in cui è morta Sharon.

Qualche giorno dopo, la Capriotti ha accolto in famiglia il suo secondo cane, Celine. Anche lei di razza Chihuahua, è quasi identica a Sharon e non è un caso. La showgirl ha ammesso sui social di averla accolta in famiglia perché lei e la figlia Maria Isabelle avevano bisogno di riuscire a superare il dolore nel cuore per la perdita del primo cane. “Sharon rimarrà per sempre unica e insostituibile, ma il tuo amore ci aiuterà ad alleviare il dolore, e noi siamo già tutti pazzi di te”, ha scritto su Instagram per annunciare l’arrivo di Celine.

3 curiosità sulla passione di Cecilia Capriotti per i Chihuahua

Cecilia Capriotti ha una vera e propria passione per i Chihuahua e ha ammesso che questa razza le è entrata nel cuore soprattutto per la taglia, minuscola, e per la dolcezza che sanno trasmettere.

-Il primo cane Sharon, per stessa ammissione di Cecilia, l’ha aiutata a superare gli attacchi di panico: “E’ stata la mia sola terapia“.

-La showgirl e attrice è molto apprensiva e, quando non può occuparsi personalmente del suo cane, lo affida alla mamma Alfredina oppure alla sorella Manola, “le uniche persone di cui mi fido ciecamente“.

-Cecilia è molto attenta all’alimentazione del suo cane e non gli concede mai cibi che potrebbero nuocere alla sua salute.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG