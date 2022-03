Simona Ventura ha accolto nella sua grande famiglia allargata un cane che è diventato una vera e propria star: scopriamo tutto su di lui.

Conduttrice, showgirl e qualche volta anche attrice, Simona Ventura è una vera e propria forza della natura. Difficilmente perde la sua grinta e, nonostante le sconfitte che la vita le ha riservato, non ha mai abbandonato il sorriso. Nella sua grande famiglia allargata, per quanti non lo sapessero, c’è anche un simpatico cane: scopriamo tutte le curiosità che ci sono sull’amico a quattro zampe.

Simona Ventura cane: nome e razza

Simona Ventura ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo che era giovanissima. Ad oggi, nonostante alcune battute d’arresto, è ancora sulla cresta dell’onda e i fan non smettono di rinnovarle il proprio affetto. Separata da Stefano Bettarini da anni, oggi è felice accanto al giornalista Giovanni Terzi. Vive con lui, i tre figli – Niccolò e Giacomo, avuti dall’ex calciatore, e Caterina, adottata quando era piccolina – e il cane che è diventato la mascotte della grande famiglia allargata. Di razza Jack Russel, si chiama Hugo Ventura.

Per Simona è stato il primo cane in assoluto della sua vita e le è stato regalato nel 2008. Fin dal primo sguardo, la conduttrice ha capito che l’animale avrebbe fatto parte della sua big family in tutto e per tutto. Con un caratterino peperino, Hugo si è fatto amare da chiunque, grandi e piccini. E’ un amico a quattro zampe vivace, “un po’ matto“, ma molto paziente anche con i bambini, con i quali ama farsi immortalare.

“E’ un po’ strano, come del resto tutta la nostra famiglia, ma non potrei mai farne a meno. Ha un carattere forte, ma ha anche bisogno di tante coccole“, ha dichiarato la Ventura in merito al cane.

3 curiosità sul cane di Simona Ventura

Il cane di Simona Ventura è un vero e proprio membro della famiglia. E’ il re della casa ed è affezionatissimo a tutti i componenti, anche all’ultimo arrivato Giovanni Terzi.

-Nel 2017, il cane di Simona è stato protagonista di un dog reality, intitolato The Beautiful Life of Hugo, in onda sul canale web tv simonaventura.it.

-Hugo Ventura ha un suo profilo Instagram, seguito da oltre 2000 follower.

-Il cane di Simona, nel mese di febbraio del 2022, è stato protagonista con la sua padrona di uno spot promozionale del brand Happy Dog.

