Amici, spuntano due nomi per il dopo Deborah Lettieri: di chi si tratta

Si guarda già al futuro di Amici ed in particolare ai nomi dei prossimi professori con focus sulla posizione in bilico di Deborah Lettieri.

Ci sarà ad Amici 2026-2026 Deborah Lettieri? Questa la domanda che tantissimi telespettatori e appassionati della scuola più famosa della tv italiana si stanno facendo nelle ultime settimane, fin dall’ultima puntata del Serale andata in onda su Canale 5. La maestra aveva salutato il pubblico in modo enigmatico e ora si stanno facendo addirittura i nomi dei possibili suoi sostituti.

Amici, l’ultimo post di Deborah Lettieri

La stagione della scuola di Amici si è conclusa con la vittoria del programma da parte di Daniele e con il successo, nella categoria cantanti, di Trigno. Ora l’attenzione è già tutta alla prossima stagione con focus anche sui professori. In questo senso tiene col fiato sospeso la posizione della maestra Deborah Lettieri già al centro di voci su un possibile addio.

L’insegnante, prima della finalissima di questa stagione, aveva voluto dare un in bocca al lupo speciale agli allievi ma alcune frasi avevano fatto insospettire i seguaci della trasmissione: “[…] L’ultima scena. Ogni viaggio ha un inizio i cui contorni sfumano e una fine che tutti aspettano. E domani… sarà una fine che brucia. Che pesa. Che emoziona. Come accade per tutte le cose vere […]. Ma ogni vero percorso continua, in modi che non sappiamo ancora. Ci vediamo lì”, erano state le sue parole.

Rebus futuro: i nomi dei sostituti

In questo senso alcuni media tra cui SocialMediaLife.it avrebbero iniziato già ad ipotizzare la possibilità di non vedere la Lettieri tornare al proprio posto per Amici 2025-2026. La prof potrebbe essere sostituita da un nome di alto livello: la prima ipotesi porta a Raimondo Todaro che tornerebbe in trasmissione dopo una stagione do stop. Il secondo nome, invece, è quello di Angelo Madonia, ex prof di Ballando con le Stelle, che potrebbe cimentarsi in un nuovo incarico. Staremo a vedere.