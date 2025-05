Ci sarebbero importanti novità nel rapporto tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti. Ecco l’ultima soffiata che riguarda la ex coppia.

Circa un mese fa aveva stupito tutti la notizia relativa ad una sorta di ritorno al sereno tra Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti che, secondo alcuni, avevano iniziato nuovamente a sentirsi e seguirsi via social. Ora, per la ex coppia ci sarebbe un’ulteriore novità riportata dal settimanale Chi ed in particolare da Giuseppe Candela.

Ritorno di fiamma tra Cremonini e la Cardinaletti?

Come anticipato, le vicende della ex coppia formata da Cesare Cremonini e Giorgia Cardinaletti erano già state ben seguite qualche settimana fa quando una segnalazione all’esperta di gossip Deianira Marzano aveva riacceso i riflettori sul cantante e la giornalista Rai. In quella circostanza, i più attenti avevano notato delle “movimentazioni social”.

Giorgia Cardinaletti – www.donnaglamour.it

A seguito di quella segnalazione, va detto, non erano arrivate apparizioni insieme o altri dettagli che potessero far pensare ad un ritorno di fiamma o per lo meno ad un tentativo di ritrovare una certa serenità nel loro rapporto. Ora le cose sembrano essere cambiate.

L’ultima novità sulla ex coppia

Ad aggiornare tutti sul cantante e la giornalista Rai ci ha pensato Chi ed in particolare Giuseppe Candela nella sua rubrica “C’è Chi dice”. Dopo essersi lasciati, Cesare e Giorgia parevano avere un certo risentimento che, ora, sarebbe stato superato. “Da qualche tempo, tra la giornalista del Tg1 e il cantante è tornato il sereno. Non un ritorno di fiamma, ma un rapporto diverso: insomma, i due hanno ricominciato a sentirsi”, ha fatto sapere il settimanale sempre piuttosto informato quando si tratta di determinati argomenti. Che possa essere un primo step per riaprire qualche discorso in sospeso? Staremo a vedere se nelle prossime giornate ci saranno ulteriori segnali, veri o presunti, che possano spiegare meglio il loro attuale rapporto.