“Ma come fai?”: Fiorello scatena il caos e chiama in diretta Maria De Filippi

Sorprese in radio con Fiorello che nella sua trasmissione ‘La Pennicanza’ ha chiamato in diretta Maria De Filippi.

Ha iniziato da pochissimo con la sua trasmissione ‘La Pennicanza’ su Radio 2 ma ha già strappato applausi e sorprese ad ogni puntata. Stiamo parlando di Fiorello che dopo aver fatto “tornare” in Rai Amadeus si è scatenato chiamando a sorpresa persino Maria De Filippi che gli ha risposto spiazzando tutti e dando vita ad una gag davvero divertente.

Fiorello e lo show improvvisato La Pennicanza

Dopo essere tornato alla grandissima su Radio 2 con la trasmissione ‘La Pennicanza’, Fiorello sta dando veramente spettacolo ogni giorno. Lo showman, infatti, fin dalla primissima puntata ha subito fatto capire il livello del suo programma tra momenti di ilarità alternati a pura improvvisazione con ospiti a sorpresa “vittime” delle sue telefonate.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

Durante le varie puntate della trasmissione radiofonica di Fiore, il padrone di casa si è divertito in diverse occasioni a chiamare personaggi vip come Mara Venier, Amadeus e tanti altri suscitando le loro reazioni e facendo, naturalmente, parlare un po’ tutti. L’ultima a finire nel mirino dello showman è stata Maria De Filippi che ha risposto al telefono spiazzando però il suo interlocutore.

La chiamata alla De Filippi: “Ma come fai?”

Nel corso della puntata de ‘La Pennicanza’ di martedì 27 maggio 2025, Fiorello si è messo in contatto durante la diretta dello show con la De Filippi che ha risposto aspettandosi di trovarsi, appunto, live in radio. “Ma sei in diretta?”, ha domandato la Queen della tv.

A quel punto, il presentatore ha replicato: “Ma come fai? Maria ma come fai eh? Comunque siamo alla fine della puntata e mi hanno detto di chiamare Maria De Filippi, ma io pensavo che non rispondessi”. A quel punto la conduttrice ha spiegato: “Quando mi chiami dico ‘quello sta a fa qualcosa‘”, le sue parole che hanno generato il caos in studio tra risate e battute. “Io sono negli studi ad osservare gli autori di Amici che discutono dei casting”, ha aggiunto ancora la conduttrice mostrandosi disponibile con lo showman e la sua trasmissione.