Miley Cyrus in terapia intensiva: la malattia che l’ha colpita

Una vera e propria disavventura legata a problematiche di salute per Miley Cyrus, finita in terapia intensiva a causa di una infezione.

L’abbiamo vista in passato protagonista anche di un particolare incidente piccante. Ora, invece, la splendida Miley Cyrus torna alla cronaca per uno spiacevole episodio che l’ha portata a dover fare i conti con serie problematiche di salute. La performer, infatti, ha rivelato di essere finita in terapia intensiva per una brutta malattia, nello specifico una infezione.

Miley Cyrus in terapia intensiva: come sta

Nel corso di una intervista al Jimmy Kimmel Live!, Miley Cyrus ha fatto una confessione davvero terribile relativa alla sua salute e a delle problematiche piuttosto gravi avute di recente. La donna ha ammesso di essere finita in terapia intensiva dopo aver girato alcune scene del suo nuovo lavoro ‘Something Beautiful’ sulla celebre Hollywood Walk of Fame.

“Abbiamo girato il video a ottobre, e a novembre, proprio il Giorno del Ringraziamento, sono finita in terapia intensiva”, sono state le parole della cantante e attrice. “Non perché fosse così grave da subito, ma l’ospedale era pieno e mi hanno messa lì. La mia gamba ha iniziato a disintegrarsi”, ha aggiunto ancora la donna.

La malattia che l’ha colpita

Ma cosa è accaduto alla bella Miley? La donna lo ha spiegato senza fronzoli facendo capire che tutto sia nato a causa di una infezione al ginocchio: “Il medico mi ha chiesto se avessi idea di come avessi potuto prendere un’infezione così brutale, e subito mi è venuta in mente l’immagine di me che rotolo per terra sulla Walk of Fame”.

“Quando è arrivato il momento di girare alla Walk of Fame, mi hanno chiesto se l’avessi affittata. E io ho risposto: ‘Andiamo nel cuore della notte, tanto di notte non c’è nessuno’. Ma avete mai visto com’è la Walk of Fame di notte? Ho pensato fosse il mio ultimo giorno”, ha aggiunto la donna che oggi, per fortuna, sta bene e ha superato il momento di paura. Secondo gli esperti, citati dall’Ansa, la cantante è stata particolarmente sfortunata visto che una situazione del genere è piuttosto rara.