“So’ invidiatissimo, sono come Scarface”: show di Massimo Ferrero dalla Fagnani

Protagonista a Belve, Massimo Ferrero ha avuto modo di parlare con Francesca Fagnani tra calcio, carcere e anche di trasgressioni.

Sono passati anni dall’ultimo faccia a faccia tra loro che non aveva fatto mancare una buona dose di tensione ma anche in questo caso l’intervista di Massimo Ferrero con Francesca Fagnani a Belve non ha deluso le aspettative. L’ex presidente della Sampdoria è stato protagonista dell’intervista nella puntata di martedì 27 maggio 2025 dove non sono mancati siparietti, battute e qualche frecciata.

Massimo Ferrero a Belve dopo la tensione del passato

Tra i protagonisti della quarta puntata di Belve con Francesca Fagnani c’è anche il turbolento Massimo Ferrero che già in passato era stato protagonista nella trasmissione di Rai 2 con tanto di siparietto teso legato al faccia a faccia con la padrona di casa. In questa circostanza, invece, l’ex presidente della Sampdoria è stato decisamente più disteso.

Lo stesso Ferrero, infatti, ricordando le turbolenze del passato, ha subito fatto ironia con la conduttrice affermando: “Aho’, Fagnani ma chi ce tornava a fasse sbranà ancora da te”. In questo modo ha dato vita ad una vivace intervista ricca di botta e risposta a tinte “romane”.

L’invidia e le trasgressioni

Tra i vari passaggi del faccia a faccia a Belve, Ferrero ha spiegato di essere piuttosto invidiato: “Se sono invidiato? Tantissimo. Io la mattina me svejo e canto, la gente invece è invidiosa. So’ un maschio Scarface, so’ bello e uncino”, ha detto l’imprenditore. “Sono ingombrante perché dico quello che penso e la verità fa male”.

Dopo aver confessato il sogno nel cassetto mai realizzato, ovvero quello di acquistare la Roma, Ferrero ha aggiunto alcune frasi in relazione alle trasgressioni avute nella sua vita. Senza giri di parole e senza filtri, l’ospite della Fagnani ha detto: “Tutte”. E ancora: “Voi sape’ se me so’ drogato? 50 anni fa me so’ fatto un tè con dentro un’erbetta. Ho riso e camminato pe’ tutta la notte”, le sue parole.