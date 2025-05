A margine di un evento al Teatro Manzoni di Milano, Emma Marrone ha raccontato alcune difficoltà avute nel corso della sua vita.

In occasione della giornata mondiale contro il cancro, Emma Marrone aveva pubblicato delle foto inedite mai mostrate in precedenza relative alla personalissima esperienza contro il brutto male. Adesso, dal Teatro Manzoni di Milano, in occasione di ‘Ieo per le Donne’, l’evento annuale organizzato dall’Istituto Europeo di Oncologia per le pazienti, e in compagnia di Paolo Veronesi, primario di Senologia di Ieo, la cantante ha ripercorso la sua malattia: dalla diagnosi, alla recidiva fino alla guarigione, con particolare focus a quanto affrontando anche dai genitori.

Emma e la diagnosi di tumore

“Stavo benissimo, avevo accompagnato un’amica dalla ginecologa e mentre eravamo lì mi hanno detto: ‘ma perché non fai una visita anche tu?'”. Sono state queste le prime parole che Emma Marrone ha voluto raccontare a margine dell’evento al Teatro Manzoni di Milano davanti a 1500 donne accumunate dallo stesso destino con la malattia, da affrontare o affrontata.

Emma Marrone – www.donnaglamour.it

“‘Non voglio allarmarti, ma vedo qualcosa che non mi convince. Ti consiglio di ascoltare un altro parere'”, le aveva edetto una dottoressa prima che un secondo controllo con il ginecologo di famiglia aveva confermato la prima visita.

Emma, all’epoca dei fatti solo 25enne, ha quindi spiegato che da quel momento, da quando il medico le disse che “le cose non sono per niente belle”, è stato come “se da quel momento mi fossi estraniata dal mio corpo”. Successivamente è iniziata a tutti gli effetti la lotta.

Il dolore per i genitori

Nella testa della cantante, però, non c’era solo la battaglia da affrontare ma anche un altro aspetto, quello legato ai sentimenti dei suoi genitori che sono stati al suo fianco. “Il mio problema non era quello che stava succedendo nel mio corpo, ma salvare i miei genitori. Ho visto mia mamma e mio papà invecchiare di cent’anni di colpo, cadere in mille pezzi“, sono state le parole di Emma.

Ad oggi la cantante vorrebbe restituire quel sostegno alle donne che stanno vivendo il suo stesso problema. In questa ottica la Marrone ha spiegato quanto sia fondamentale la prevenzione: “Io non avevo sintomi, ma non sempre vuol dire stare bene.Ho iniziato a parlare di questo tema per spingere le ragazze a fare i controlli”.