Compleanno sfortunato per Gerardina Trovato: incidente dalla Balivo, il video

Ospite di Caterina Balivo a ‘La Volta Buona’, Gerardina Trovato ha festeggiato il suo compleanno ma si è verificato un piccolo incidente.

Dopo un periodo molto sfortunato, la carriera di Gerardina Trovato sembra poter avere una svolta. La cantante è stata ospite a ‘La Volta Buona’ in occasione del suo compleanno. La donna ha presenziato nel salotto di Caterina Balivo dove le è stata riservata una bella sorpresa che, però, si è trasformata in un particolare incidente sfortunato.

Gerardina Trovato, il ritorno nel mondo dello spettacolo

Sono stati anni difficili per Gerardina Trovato che dopo essere tornata in auge anche sui social è stata invitata a ‘La Volta Buona’ su Rai 1 da Caterina Balivo in diverse occasioni. Una di queste è stata quella del suo compleanno. Nella puntata odierna, infatti, l’artista ha festeggiato l’occasione speciale con il pubblico della tv di stato esprimendo tutta la propria gioia.

Gerardina Trovato – www.donnaglamour.it

“Questo è il compleanno più bello della mia vita”, ha detto la Trovato davanti alla Balivo e agli altri suoi ospiti presenti in studio. La donna ha voluto quindi condividere questa giornata in modo diverso dal solito ma è stato un pizzico sfortunata per un fatto avvenuto pochi istanti dopo.

Incidente per il compleanno in diretta

Infatti, durante la puntata, la Balivo aveva ben pensato di fare una sorpresa alla trovato con una torta. Peccato che nel momento in cui Carolina Rey è entrata con il dolce per Gerardina, questo le sia caduto spiaccicandosi a terra. Nell’imbarazzo generale, la padrona di casa ha provato a sdrammatizzare la situazione: “Allora, non è un problema. Torta caduta, festeggiata fortunata. Si dice così. Lasciamola lì, è bastato il pensiero”, le sue parole che hanno comunque reso meno amaro l’incidente. Al netto dell’accaduto, va detto, diversi telespettatori e utenti del web hanno voluto omaggiare la festeggiata in modo da farle scordare l’imprevisto sul dolce.