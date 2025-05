Incanta Francesca Fagnani a Belve con un look speciale e nuovamente sul nero nella quarta puntata della trasmissione. Il costo dell’outfit.

Protagonista anche di retroscena relativi al suo potenziale passaggio a Mediaset, Francesca Fagnani è di nuovo sulla cresta dell’onda con Belve arrivata alla quarta puntata di martedì 27 maggio 2025. La padrona di casa della trasmissione, per l’occasione, ha deciso di sfoggiare un look total black con una cintura dorata in evidenza. Il costo dell’outift? Decisamente elevato.

Francesca Fagnani: la quarta puntata di Belve

Nella quarta puntata di Belve con Francesca Fagnani non sono mancate le emozioni e i colpi ad effetto. La conduttrice, infatti, nel corso della trasmissione di martedì 27 maggio 2025 ha avuto modo di avere dei vivaci confronti con ben tre ospiti: Lunetta Savino, Mario Balotelli e Massimo Ferrero che hanno attirato a modo loro l’attenzione del pubblico.

Lo stesso ha fatto la padrona di casa anche grazie ad un abito decisamente interessante che ha portato gli spettatori ad interessarsi particolarmente. La donna è tornata con il total black e ha aggiunto un tocco costoso e stiloso con una cintura piuttosto evidente.

Il look scelto e il costo

Ad aiutare a reperire maggiori dettagli relativamente al costo dell’abito e agli accessori indossati nella quarta puntata di Belve dalla Fagnani sono state le anteprime delle interviste con i vari Balotelli, Ferrero e Savino. Per l’occasione, la padrona di casa ha optato, stando a quanto riferito anche da Fanpage, per un vestito Balmain total black con spalle scoperte e scollo a cuore.

Dando uno sguardo al sito del marchio, il tubino, aderente e con un corpetto a bustino, ha un prezzo di quasi quattromila euro, per la precisione 3890 euro. A rendere l’outift della conduttrice del programma di Rai 2 ancora più speciale è senza dubbio l’accessorio della cintura.

La donna, infatti, ha abbinato all’abito una maxi cintura dalla fibbia piuttosto spessa e dorata. Anche in questo caso, la Fagnani si è affidata a Balmain, con l’accessorio che dovrebbe avere un costo pari a 590 euro.