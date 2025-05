Stefano De Martino, Alessandro Rosica lancia un gossip: avrebbe avuto rapporti con uomini potenti agli inizi della carriera.

Il nome di Stefano De Martino torna al centro del gossip. Stavolta a far parlare è un’indiscrezione lanciata da Alessandro Rosica, influencer esperto in scoop e retroscena sui personaggi noti dello spettacolo. In un post pubblicato su Instagram, Rosica ha commentato alcune dichiarazioni fatte da Marcello Sacchetta – ballerino e storico amico di Stefano – rivelando presunti dettagli mai emersi finora sul passato del conduttore di Affari Tuoi. Ma scopriamo tutti i dettagli sulla scioccante rivelazione.

Stefano De Martino: la rivelazione di Alessandro Rosica

Secondo quanto riportato da Rosica, De Martino agli inizi della sua carriera avrebbe avuto rapporti con uomini influenti del mondo dello spettacolo. “Non so se sia stato con Marcello, ma con altri uomini abbastanza potenti, beh sì” ha scritto, lasciando intendere che il ballerino potesse aver ottenuto un certo grado di protezione e favore proprio grazie a queste relazioni.

Stefano de Martino

Rosica ha però voluto precisare che, al di là del passato, oggi Stefano De Martino è un professionista rispettabile, leale e serio. “Lo giudicheremo da oggi, basta con il passato” ha aggiunto, invitando i follower a non soffermarsi su storie che potrebbero appartenere a un periodo ormai superato della vita del conduttore.

La confessione di Marchello Sacchetta “inchioda” De Martino

Le rivelazioni di Rosica attingono da alcune dichiarazioni fatte dall’amico e collega di De Martino, Marcello Sacchetta, che ha dichiarato: “Ovviamente non abbiamo potuto dire determinate cose, alcuni aneddoti. Abbiamo vissuto tanti momenti, tante nudità insieme“.

Rosica ha commentato la rivelazione spiegando: “Marcello dice tante baggianate ultimamente, ma questa storia è vera“. L’esperto di gossip ha, poi, continuato: “Ora avete capito perché era intoccabile allora, e perché sia intoccabile oggi“.

Per concludere, nel lungo post Instagram Rosica ha rivelato l’attuale situazione sentimentale del conduttore televisivo: “Stefano attualmente è single e si diverte con 3 ragazze, due sconosciute e Angela Nasti, sorella della sua ex fiamma Chiara. Tutte accettano il divertimento senza impegno“.