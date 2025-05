“Eravamo protetti”: Stefano De Martino e la confessione post Amici

Intervenuto nel podcast di Marcello Sacchetta, Stefano De Martino ha fatto alcune rivelazioni importanti sulla sua carriera da Amici ad oggi.

Sempre al centro di rumors sulla sua vita privata come l’ultimo avvistamento in compagnia, Stefano De Martino è tornato a far parlare di sé per l’intervista rilasciata al podcast di Marcello Sacchetta, ‘In camerino’. I due ex volti di Amici si sono confrontati sulla carriera fatta partendo, appunto, dal talent di Canale 5 ad oggi.

Stefano De Martino e il successo da conduttore

Tra alti e bassi, Stefano De Martino e Marcello Sacchetta sono stati protagonisti di una importante amicizia nata, appunto, nel talent di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Il conduttore di Affari Tuoi ha deciso quindi di accettare l’invito a partecipare al podcast ‘In Camerino’ andando a raccontare alcune particolarità della sua carriera.

Stefano De Martino – www.donnaglamour.it

“Amici è stata la palestra più grande per la tv. Per me fare il daytime è stato come fare la radio”, ha ammesso Stefano: “Quando ho iniziato a studiare danza venivo da tanti tentativi di vari sport. Volevo sentirmi bravo in qualcosa. Ho capito che la danza poteva gratificarmi, mi riconoscevo”.

“Eravamo protetti”: la confessione

Nel corso dell’intervista De Martino ha spiegato quale sia stato poi il suo obiettivo dopo Amici: farcela da solo e mettersi in gioco anche oltre la ‘semplice’ danza. In questo senso Stefano ha condotto parte del daytime del talent proprio con Sacchetta e poi è stato inviato in Honduras per L’Isola dei Famosi: “È stato davvero difficilissimo. Io accettai per provare a farcela con le mie forze”.

In questa ottica, Stefano ha quindi confessato sempre nel podcast: “Fintanto che stavamo ad Amici, in quella bolla, eravamo protetti da quel programma che era un grande brand, da Maria (De Filippi, ndr) che ci ha sempre protetti. Sapendo di andare a lavorare fuori dal quella produzione, sapevo di scontrarmi con una produzione anche meno filtrata”.