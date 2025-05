Dopo l’intervista a Belve, Benedetta Rossi ha voluto raccontare alcune delle sue emozioni dopo essersi rivista in tv con Francesca Fagnani.

Protagonista a Belve con una intervista molto simpatica e sincera, Benedetta Rossi ha avuto modo di tornare su quanto detto a Francesca Fagnani su Rai 2. La food blogger, tramite i social, ha voluto condividere con i suoi tanti seguaci le proprie emozioni per l’esperienza vissuta dando anche qualche “retroscena” relativamente alla padrona di casa.

Le emozioni di Benedetta Rossi post Belve

Intervenuta via social con una storia, Benedetta Rossi ha voluto parlare della sua intervista a Belve e anche del grande pubblico che ha assistito in tv alla trasmissione di Francesca Fagnani. La food blogger ha raccontato di essersi rivista e di essere stata piuttosto tesa nel vedersi sul piccolo schermo. “Vi posso ringraziare per i tantissimi e bellissimi messaggi che mi state mandando dopo aver visto la mia intervista a Belve di ieri sera. Si vedeva che ero emozionata”, le sue parole.

Benedetta Rossi – www.donnaglamour.it

La Rossi ha proprio analizzato le sue reazioni durante il faccia a faccia con la giornalista e conduttrice spiegando che a causa della troppa tensione avesse la bocca asciutta: “[…] Inizio a parlare più velocemente, se ci avete fatto caso, mi si asciuga la saliva, quindi faccio fatica proprio a far uscire le parole”.

La “vera” Francesca Fagnani: le parole

Al netto di quelle emozioni, l’intervista a suo modo di vedere è andata molto bene grazie anche alla padrona di casa: “Poi fortunatamente Francesca, che è fantastica, cioè veramente bravissima, professionale, simpatica, è riuscita a mettermi a mio agio un po’ con i sorrisi, con gli sguardi. Insomma, è stata molto carina e alla fine mi so divertita”.

La Rossi ha poi aggiunto di non aver dormito per l’emozione di essersi rivista in tv a Belve: “Poi dopo stanotte dall’emozione non ho dormito, quindi oggi adesso mi sta prendendo proprio il crollo, sapete il crollo dopo è una cosa importante”, ha aggiunto.