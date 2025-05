“La cucina la mia terapia”: Benedetta Rossi si apre e svela la sua trasgressione

Ospite a Belve con Francesca Fagnani, la food blogger Benedetta Rossi ha avuto modo di raccontarsi a 360° tra cucina, privato e non solo.

In passato aveva parlato in tv della sua famiglia e dei figli mai arrivati. Ora, intervistata da Belve da Francesca Fagnani, Benedetta Rossi, famosa e amata food blogger, ha deciso di raccontarsi a tuttotondo svelando anche alcuni segreti che la riguardano nel profondo. Simpatico, poi, un passaggio sua unica “trasgressione”.

Benedetta Rossi a Belve: gli inizi e il successo

Nella puntata di Belve di martedì 20 maggio 2025, Benedetta Rossi ha raccontato diversi aspetti della sua vita privata e professionale ancora rimasti inediti. Nel faccia a faccia con Francesca Fagnani, la nota food blogger ha spiegato: “Ho cominciato a fare video perché ero in un periodo complicato. Ma i commenti sotto le ricette mi facevano stare meglio. È stata una sorta di terapia“, ha raccontato.

Benedetta Rossi – www.donnaglamour.it

La donna ha poi sottolineato anche il rapporto con fan e haters. In particolare quando era stata fortemente criticata, la food blogger ha spiegato come mai se la fosse presa così tanto: “Me ne hanno dette di tutti i colori. Non mi sono arrabbiata per me, ma perché hanno attaccato la mia community. Le persone che mi seguono comprendono […]. Io ero disgustata (dagli attacchi ndr)”.

La “trasgressione”: il siparietto

Durante l’intervista, la Rossi ha pure avuto modo di far sorridere il pubblico dando vita ad un siparietto divertente con la Fagnani. Infatti, la padrona di casa è arrivata a fare la fatidica domanda sulle trasgressioni anche se ha premesso che le sembrava “sprecata”.

In questo senso, con simpatia, la food blogger ha detto: “Trasgressioni? Beh… la pennichella del pomeriggio”. Una frase che ha generato la risata della padrona di casa che aveva anticipato come il quesito sarebbe stato decisamente poco utile alla causa.