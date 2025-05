“Sono pericolosa”: le strane rivelazioni di Ida Platano

L’ex volto di Uomini e Donne, Ida Platano, ha sorpreso i propri fan con alcune dichiarazioni sui social piuttosto particolari.

Qualche settimana fa si era parlato di un possibile ritorno di Ida Platano a Uomini e Donne alla ricerca, ancora, dell’amore. Ora, invece, le notizie sulla dama del trono over sono ben diverse e soprattutto sono legate ad alcune sue affermazioni andate in scena sui social proprio in queste ore. Alcuni fan hanno iniziato a fare diverse ipotesi sul senso delle sue parole.

Ida Platano: le strane confessioni sui social

Dopo le esperienza a Uomini e Donne, prima nel parterre della dame e poi come tronista, Ida Platano torna a far parlare di sé. La donna, infatti, tramite alcune stories sui social ha attirato l’attenzione dei fan facendo ipotizzare qualcosa di molto interessante. “Io sono un po’ pensierosa perché ho fatto due cose. Una di queste non posso dirvela, sono pazza, pericolosa, ed è per questo che non posso parlare”, ha detto.

E ancora: “La seconda è che stanotte ho fatto un po’ di shopping, quello dove ci sono un po’ di sensi di colpa, ma ormai quello che è fatto è fatto”, ha proseguito la ex dama del dating show di Maria De Filippi.

“Ma perché devo fare queste cose quando so che mi posso mettere nei guai? Io sono fatta così, mi piace un po’ di adrenalina, ma non si fanno queste cose. È meglio che vada a chiudermi in casa, ma non so quanto resisterò, vedremo cosa succederà durante questa giornata”, ha proseguito Ida.

I dubbi dei fan e la precisazione

Le frasi della Platano hanno generato molto interesse tra i suoi seguaci social che hanno iniziato a fare ipotesi anche sul possibile nuovo fidanzato della dama. In questo senso, va detto, la stessa Ida ha scelto di intervenire per fare chiarezza: “Ma voi che pensieri vi fate? Addirittura mi state chiedendo se mi hanno visto con qualcuno, non c’entrano gli uomini, vi ho detto che è una cosa pericolosa, che mi mette nei guai. Uomini zero. Sono stata chiara?”. A questo punto staremo a vedere se la donna vorrà dire qualcosa di più prossimamente.