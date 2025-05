Il volto di Casa a Prima Vista Corrado Sassu ha da poco lanciato la sua società che sta avendo risultati davvero eccellenti. Le cifre.

Uno dei protagonisti della trasmissione di Real Time, Casa a Prima Vista, Corrado Sassu sta avendo un grandissimo successo. Non solo per quanto riguarda la trasmissione televisiva ma anche, e soprattutto, per quella che è la sua società, aperta nel 2024, che sta facendo riscontrare dei risultati davvero importanti nel settore immobiliare con cifre davvero da capogiro.

L’esperienza di Corrado Sassu nel settore immobiliare

Siamo abituati a vederlo in televisione a proporre abitazioni di ogni tipo ai clienti di Casa a Prima Vista. Eppure, Corrado Sassu, oltre ad avere un grande successo sul piccolo schermo sta ottenendo un riscontro enorme anche a livello personale, sempre nel settore immobiliare, grazie alla sua società, aperta nel 2024.

La grande esperienza di Sassu lo ha portato ad aprire una società, la Corrado Group, che si occupa di intermediazione immobiliare. “Roma sta vivendo mesi intensi. Sul fronte degli investimenti immobiliari, clienti soprattutto stranieri arrivano con l’obiettivo chiaro di concludere in tempi rapidi”, ha fatto sapere l’esperto parlando all’Adnkronos.

“Sanno che il momento è favorevole e non vogliono lasciarselo sfuggire. Diverso il discorso per i soggiorni brevi, che si stanno rivelando meno dinamici del previsto”.

Il boom della sua società: le cifre

Al netto delle varie richieste dei clienti evidenziate da Sassu l’andamento del mercato sembra positivo: “Riceviamo chiamate ogni giorno da clienti che cercano ‘la casa con vista San Pietro’. Alcuni comprano senza nemmeno visitare l’immobile, con l’unico obiettivo di assicurarsi una soluzione esclusiva da mettere a reddito, valorizzare e trasformare prima che i prezzi schizzano ancora di più alle stelle”.

A proposito di prezzi, Adnkronos ha evidenziato come per Sassu e la sua società sia un momento magico. Pare, infatti, che la Corrado Group, aperta nel giugno 2024, abbia già totalizzato 12,5 milioni di euro di compravenduto e oltre 50 vendite. Insomma, esperienza e capacità, se usate bene portano a grandi risultati.