Proposta di matrimonio in diretta a La Volta Buona: pubblico spiazzato

Momento magico e di grande emozione a ‘La Volta Buona’ su Rai 1 con la proposta di nozze arrivata in diretta tv a Ilaria Galassi.

Simpatia, imbarazzo e gag a ‘La Volta Buona’ di recente, ma anche grande emozione come quella vissuta nella puntata odierna della trasmissione con Caterina Balivo dove è andata in scena una bellissima proposta di matrimonio per Ilaria Galassi. La donna è stata sorpresa dal suo Daniele che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Ilaria Galassi e l’amore con Daniele

Nel pomeriggio di Rai 1 con ‘La Volta Buona’, il pubblico di Caterina Balivo ha potuto essere partecipe di un momento di grande emozione. Infatti, tra i vari ospiti della trasmissione è stata presente anche Ilaria Galassi che ha ripercorso alcune tappe della sua vita, privata e professionale, arrivando a parlare anche dei sentimenti che la legano al suo Daniele.

Ilaria Galassi – www.donnaglamour.it

L’uomo è stato presente in studio insieme al figlio della Galassi, Riccardo, prendendosi poi la scena e coinvolgendo sia la stessa Galassi che l’intero pubblico. Infatti, Daniele ha manifestato apertamente il suo amore per la donna arrivando anche alla fatidica proposta…

La proposta di matrimonio

Chiamata a centro studio, la Galassi è stata ipnotizzata da una lettera scritta dalla sua dolce metà che ha sottolineato l’importanza del sentimento che li lega: “Tutti e due siamo d’accordo che il matrimonio è un punto d’arrivo. Il coronamento di una storia d’amore. Quindi se per te va bene ti sposo“, sono state le parole dell’uomo che si è poi inginocchiato con tanto di anello.

La diretta interessata ha spiegato di essere rimasta sorpresa e spiazzata e ha poi fatto ironia con la Balivo “invitandola” alle nozze. A rendere il tutto ancora più bello e romantico, la presenza del figlio Riccardo che ha completato il quadro di famiglia nel modo più tenero possibile.