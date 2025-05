Amici, rebus Deborah Lettieri per il prossimo anno: la mossa della maestra

Al termine della stagione di Amici si pensa già al futuro. Chi ci sarà nella prossima edizione nel cast dei professori? Un segnale su Deborah Lettieri.

L’edizione 2025 del talent Amici si è conclusa con la vittoria di Daniele. Il ballerino ha svelato come utilizzerà il montepremi in denaro vinto ammettendo di voler dare uno sguardo importante al futuro. Proprio in vista dei mesi che verranno, ecco che si sta già iniziando a parlare di chi, tra i professori, sarà confermato o meno. In questa ottica, spicca una sorta di “mossa” della maestra Deborah Lettieri.

Amici, Deborah Lettieri e il post di fine anno

Dopo la finalissima di Amici, molti dei ragazzi ma anche dei professori hanno voluto mandare un saluto a tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita del programma. Tra questi anche la maestra Deborah Lettieri, new entry della stagione, ha commentato l’anno vissuto all’interno del talent dando appuntamento al futuro che, però, non è stato ben definito.

“L’ultima scena. Ogni viaggio ha un inizio i cui contorni sfumano e una fine che tutti aspettano.

E domani… sarà una fine che brucia. Che pesa. Che emoziona. Come accade per tutte le cose vere. In questi mesi abbiamo visto sogni nascere, strategie cambiare rotta, certezze vacillare, talenti sbocciare anche quando nessuno li aveva previsti. Abbiamo applaudito, discusso, atteso, ascoltato. Abbiamo cercato la verità in ogni dettaglio, anche quando sembrava confondersi nel rumore. E adesso siamo qui.

Tutti diversi da come siamo partiti. Più stanchi, forse. Più consapevoli, sicuramente. Perché la danza e la musica – quando sono vissute così – non ti permettono di restare uguale”, ha scritto in un post Instagram la maestra di danza.

Successivamente sono arrivati i ringraziamenti e anche lo sguardo al futuro: “Grazie a chi, in questo viaggio, ha messo tutto: cuore, corpo, nervi, sguardo. A chi ha creduto nei ragazzi anche quando sbagliavano. A chi ha cercato bellezza. E l’ha difesa. A chi ha cercato la verità. E l’ha raccontata. L’ultima puntata non è solo una finale. È un atto di coraggio collettivo. Un inchino. Un nuovo inizio. Domani sera in diretta, per l’ultima pagina. Ma ogni vero percorso continua, in modi che non sappiamo ancora. Ci vediamo lì”.

La mossa per il futuro

Sebbene il messaggio della donna non abbia fatto apertamente riferimento al prossimo anno, in molti hanno associato le sue parole come una speranza di tornare anche nella prossima edizione. In questo senso, dando uno sguardo ai commenti sotto al post, è stato possibile vedere la reazione della Lettieri ai messaggi di chi si augurava di rivederla in futuro. “Devi tornare, sei la migliore”, “Sii, torna anche il prossimo anno sei la maestra più brava”.

La prof, a tutti questi messaggi, ha reagito lasciando dei cuoricini, una sorta di mossa che fa capire bene le sue intenzioni per il futuro.