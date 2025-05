Dopo settimane di mistero, Nicolò Filippucci finalmente rivela la verità sulla sua “cotta segreta” ad Amici: non era nella scuola.

Durante un’intervista in diretta a Radio Subasio, Nicolò Filippucci, ex concorrente di Amici 24, ha finalmente fatto chiarezza su un dettaglio che ha fatto impazzire i fan: la famosa “cotta segreta” di cui aveva parlato nei giorni precedenti. L’artista, attualmente impegnato nella promozione del suo primo EP “Un’ora di follia“, ha colto l’occasione per smentire alcune indiscrezioni emerse in rete. Scopriamo che cosa ha rivelato l’ex concorrente del talent di Mediaset.

Nicolò rivela: nessuna cotta nata nella scuola di Amici

Durante una precedente intervista a RDS Next, Nicolò aveva ammesso, seppur con esitazione, di aver avuto una cotta mentre era nella scuola di Amici, senza però rivelare l’identità della persona coinvolta. Questa dichiarazione aveva acceso la curiosità del pubblico, portando a numerose ipotesi tra i fan.

Tuttavia, a Radio Subasio, Nicolò ha chiarito: “Mi sono spiegato male. Si trattava di una cosa fuori dalla casetta. Mi dispiace per chi sperava nello scoop“. Qui il video dell’intervista.

Con queste parole, ha spento ogni dubbio: la sua cotta non riguardava nessuno all’interno del talent show. Il cantante ha sottolineato che si tratta di una persona esterna al mondo dello spettacolo, e ha spento così le voci su presunte relazioni nate durante il programma.

Nicolò Filippucci tra musica e sentimenti

Nonostante la delusione di chi sperava in un flirt nato tra le mura della scuola più famosa d’Italia, Nicolò si è mostrato sincero e autoironico. Ha anche ribadito di essere single e di non essersi mai fidanzato durante l’esperienza ad Amici, contrariamente a molti dei suoi compagni.

Questa nuova dichiarazione conferma ancora una volta il lato romantico e trasparente dell’artista, che sta conquistando il pubblico non solo con la musica, ma anche con la sua autenticità. Intanto, la sua carriera sembra promettere bene, e i fan attendono con ansia i prossimi sviluppi, sia artistici che personali.