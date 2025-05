Temptation Island 2025, cambia tutto: nuova location in Calabria e nuovo giorno di messa in onda. Scopri le novità!

L’attesa per la nuova edizione di Temptation Island sta finalmente per terminare. Il celebre reality show di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia, tornerà in prima serata il 3 luglio 2025, con una serie di importanti novità che promettono di rinnovare completamente il format, pur mantenendo intatto il suo spirito originale. Ma scopriamo tutti i dettagli: la nuova location, quando andrà in onda e i concorrenti della nuova edizione.

Addio alla Sardegna: Temptation Island si sposta in Calabria

Una delle novità più significative riguarda la location. Dopo ben 11 edizioni girate nello storico residence Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, la produzione ha deciso di cambiare regione.

A ospitare le nuove coppie e i tentatori sarà la Calabria, precisamente il suggestivo Calandrusa Resort situato a Catanzaro. Questo cambiamento è dovuto alla recente vendita della precedente struttura a un imprenditore turco.

Un altro cambiamento importante riguarda il giorno di messa in onda. Tradizionalmente trasmesso di lunedì sera, Temptation Island 2025 dovrebbe debuttare giovedì 3 luglio, secondo quanto anticipato da Trash Italiano sui social. Questo spostamento potrebbe rientrare in una nuova strategia Mediaset per la programmazione estiva.

Cast: Filippo Bisciglia confermato alla conduzione

A rassicurare i fan ci pensa la conferma del volto storico del programma: Filippo Bisciglia sarà ancora una volta al timone di questa nuova stagione. Il conduttore romano, ormai simbolo indiscusso dello show, guiderà i partecipanti in un viaggio emotivo tra tentazioni e confronti di coppia.

Per quanto riguarda il cast, non ci sono ancora certezze ufficiali. Le identità delle coppie sono ancora top secret, ma le indiscrezioni non mancano. Tra i nomi più chiacchierati figura quello di Amal Kamal, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che potrebbe portare una ventata di pepe in questa edizione.