Temptation Island alla ricerca di una nuova location dopo la vendita dell’Is Morus Relais. Scopri dove potrebbe trasferirsi il programma.

Il celebre reality di Canale 5, Temptation Island, dovrà dire addio alla storica location che ha ospitato le edizioni passate: l’Is Morus Relais, elegante resort situato a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, è stato venduto.

La produzione del programma, Fascino PGT, è quindi alla ricerca di una nuova struttura per ambientare le prossime stagioni dello show. Ma scopriamo i dettagli di quanto sta succedendo.

L’Is Morus Relais: un’icona per i fan del reality

L’Is Morus Relais ha rappresentato per anni il cuore di Temptation Island, e ha regalato al pubblico scenari mozzafiato e momenti indimenticabili.

Le ville immerse nel verde, l’iconica spiaggia dei falò di confronto e l’atmosfera unica hanno contribuito al successo del programma, diventando un simbolo per i telespettatori affezionati.

Filippo Bisciglia

Con la vendita del resort, la produzione sta vagliando diverse alternative per garantire la continuità del format. Secondo Vanity Fair, sarebbero già arrivate numerose proposte da tutta Italia, con strutture pronte a ospitare le riprese del reality.

Una nuova casa per Temptation Island

Non è ancora chiaro se la nuova location sarà sempre in Sardegna o se il programma potrebbe spostarsi in un’altra regione italiana. Tuttavia, la scelta sarà cruciale per mantenere l’atmosfera e il fascino che hanno reso Temptation Island un appuntamento fisso dell’estate televisiva.

Mentre i casting per la prossima edizione sono ufficialmente aperti, il pubblico attende con curiosità di scoprire dove si svolgerà il viaggio nei sentimenti delle nuove coppie. Quel che è certo è che Temptation Island tornerà nell’estate 2025, pronto a regalare nuove emozioni e colpi di scena.

Ma dove vivranno la loro avventura le coppie? Non ci resta che attendere i prossimi annunci per scoprire la nuova location da sogno che ospiterà il celebre programma.