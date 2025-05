Beatrice Luzzi presa di mira dai fan di Helena Prestes dopo il Grande Fratello, la replica: “Pensate ad altro, sono fiera di me”.

L’ultima edizione del Grande Fratello si è conclusa ormai da diverse settimane, ma i fandom rimangono molto attivi, fino a scatenare scontri e polemiche. Stavolta al centro delle polemiche c’è Beatrice Luzzi, opinionista dello show condotto da Alfonso Signorini, che si è ritrovata a rispondere alle accuse lanciate dai fan di Helena Prestes. Ma scopriamo che cosa è successo e qual è stata la reazione dell’opinionista.

Grande Fratello: la polemica contro Beatrice Luzzi

Il confronto è nato da un video condiviso su X (ex Twitter), in cui si vede la Luzzi interrogare Zeudi Di Palma in merito al suo legame ambiguo con Helena.

Probabilmente l’unico momento di obiettività di Bea sulla situa (l’avrei preferita + decisa)…poi chissà come maaai ha deciso di intraprendere la strada che mai ci saremo aspettati da parte sua…coprire la miriade di bugie e contraddizioni raccontate da quella giocatrice spietata pic.twitter.com/OoNoNgBayd — 🌻 𝚂𝚘𝚕𝚎𝚒𝚕 🌻 (@sunstateofmind_) May 26, 2025

Secondo i sostenitori della modella brasiliana, l’opinionista avrebbe in seguito “coperto” alcune delle contraddizioni e bugie di Zeudi, mostrandosi poco coerente con quanto detto in precedenza.

Il fandom di Helena Prestes non ha gradito l’evoluzione dell’atteggiamento di Beatrice Luzzi, accusata di aver perso oggettività nel suo ruolo di opinionista. Alcuni utenti, infatti, sostengono che la Luzzi, dopo aver inizialmente messo in discussione i sentimenti di Zeudi, avrebbe scelto di schierarsi con lei, ignorando presunte incongruenze nel suo comportamento.

Beatrice Luzzi rompe il silenzio: “Ho fatto il mio dovere”

A sorpresa, Beatrice Luzzi ha deciso di replicare direttamente su X, rispondendo alle critiche con fermezza e lucidità. “Non ho coperto le sue contraddizioni, ho solo tentato di riequilibrare una narrazione che pendeva troppo da una parte” ha spiegato, rivendicando il suo ruolo nel reality.

E ha aggiunto: “Ho fatto il mio dovere di opinionista e di essere umano. Sono fiera di me”. Infine, ha voluto chiudere il botta e risposta con una nota distensiva: “Mi auguro che andrete avanti riuscendo a pensare ad altro. Con affetto. Bea“.