Alice Bellagamba è diventata mamma: è nato Brando. La ballerina ha condiviso l’annuncio su Instagram con dolci parole.

Alice Bellagamba, ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, è diventata mamma per la prima volta. L’annuncio è arrivato tramite un tenero post su Instagram, in cui ha presentato ai suoi follower il piccolo Brando Evan Plebani, nato nella notte del 28 maggio alle 00:44, con un peso di poco superiore ai 3 kg. Ma scopriamo tutti i dettagli del tenero annuncio.

Il dolce annuncio di Alice Bellagamba

“Benvenuto al mondo Brando Evan Plebani, amore di mamma e papà” scrivono i neogenitori. Accanto alla dolcissima foto del neonato, Alice ha scritto: “Hai già rubato i nostri cuori” emozionando i fan che da anni la seguono con affetto.

La ballerina ha raccontato sin dall’inizio della gravidanza i momenti più significativi della sua dolce attesa, condividendo foto del pancione e racconti intimi sui social.

Il piccolo Brando è nato dall’unione con Leonardo Plebani, compagno di vita di Alice Bellagamba.

Dopo la fine del breve matrimonio con Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi e Angelo Rizzoli, la ballerina ha ritrovato stabilità e serenità accanto a Leonardo, con cui ha deciso di costruire una famiglia. Il loro legame è diventato sempre più solido nel tempo, fino alla nascita del loro primo figlio.

Una carriera tra danza, televisione e insegnamento

Alice Bellagamba, oltre ad essere un volto noto nel panorama televisivo, ha costruito una carriera artistica solida.

Dopo l’esperienza ad Amici, ha danzato in importanti compagnie e ha lavorato come attrice in diverse produzioni cinematografiche e televisive.

Oggi dirige la scuola Balletto nelle Marche, dove trasmette la sua passione alle nuove generazioni. In un’intervista, ha rivelato quanto l’esperienza nel talent di Maria De Filippi abbia segnato positivamente il suo percorso, permettendole di crescere come artista e come persona.