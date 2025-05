Elodie avvistata con un anello scintillante: è in arrivo il matrimonio con Andrea Iannone? La segnalazione non lascia dubbi.

La relazione tra Elodie e Andrea Iannone continua a far battere i cuori dei fan. Insieme da tre anni, la cantante e il campione di motociclismo sembrano pronti a fare un grande passo. Le immagini pubblicate dal settimanale “Chi” mostrano la coppia in centro a Milano, ma ciò che ha catturato davvero l’attenzione è un anello con diamanti all’anulare sinistro di Elodie. Da qui il dubbio: fiori d’arancio in vista? Scopriamo tutti i dettagli della segnalazione.

Le dichiarazioni d’amore di Elodie

In un’intervista al podcast Say Waad?!? di Radio Deejay, Elodie ha descritto il suo legame con Iannone come il più importante della sua vita. “Con Andrea ci siamo visti e ci siamo appiccicati subito. Sempre insieme” ha raccontato, aggiungendo: “È il mio compagno, il mio amore, il mio migliore amico. Con lui sono me stessa al 100 per cento“.

Una dichiarazione che lascia poco spazio ai dubbi sull’intensità del rapporto tra i due. La cantante romana ha anche ammesso di pensare seriamente al futuro, parlando del desiderio di diventare madre, un ulteriore indizio di una possibile svolta nella loro relazione.

Ma le ultime immagini pubblicate dal settimanale Chi slemberebbero confermare i progetti della coppia e potrebbero aver anticipato l’annuncio di possibili nozze imminenti.

Andrea Iannone: il primo incontro con Elodie

Anche Iannone ha condiviso i ricordi del primo incontro con Elodie durante un’intervista a Supernova con Alessandro Cattelan. “All’inizio non mi ha rivolto parola, poi ci siamo ritrovati a una festa in Puglia e da quel momento non ci siamo più separati” ha detto. Un amore nato quasi per caso, ma cresciuto giorno dopo giorno.

La comparsa dell’anello non è passata inosservata, e i fan si chiedono se la coppia sia pronta a convolare a nozze. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dai diretti interessati, ma il gesto simbolico non può che alimentare i rumors su un imminente matrimonio. Per il momento non ci resta che attendere una possibile conferma delle nozze in arrivo.