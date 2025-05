“Elodie? Ecco cosa ha fatto la prima volta che mi ha visto”: il retroscena di Iannone

Curioso retroscena legato alla relazione tra Andrea Iannon e la cantante Elodie. Il centauro ha svelato tutto nel podcast di Cattelan.

Dopo la confessione sulla scena di nudo, Elodie è tornata al centro delle attenzioni dei media per via di una interessante intervista rilasciata dal suo attuale compagno, Andrea Iannone. Il centauro ha parlato al podcast ‘Supernova’ con Alessandro Cattelan svelando alcuni retroscena su come sia iniziata la loro storia d’amore che sembra filare a gonfie vele.

Andrea Iannone e l’immagine da “bad boy”

Intervenuto al podcast di Alessandro Cattelan, ‘Supernova’, Andrea Iannone ha parlato di diversi argomenti legati ovviamente alla sua vita professionale e privata. Tra i vari passaggi non è mancato quello sul suo aspetto che, stando a Cattelan, gli ha sempre dato un’impressione da “bad boy” cosa che invece non è assolutamente così.

Elodie – www.donnaglamour.it

“L’estetica, i tatuaggi, un po’ tutto. Magari anche la mia relazione che è stata sempre sui giornali…”, ha detto Iannone facendo riferimento anche all’attuale storia con Elodie: “Propio Elodie quando mi ha conosciuto mi ha detto: ‘Non pensavo fossi così, sono incredula’”.

La storia con Elodie e il primo incontro

Proprio sulla relazione che sta andando a gonfie vele con Elodie, Iannone ha raccontato alcuni aspetti rimasti ancora oggi nascosti. In particolare il loro primo incontro e la prima vacanza trascorsa insieme. “Ci siamo conosciuti in Puglia, in vacanza. Ci eravamo già visti prima in una terrazza a Park Hyatt e lei non era molto contenta che io fossi arrivato. Mi avevano invitato Diletta e Luca, un nostro amico in comune. Lei non era molto contenta perché c’era un’unica sedia libera vicino a lei e c’era già una signora con un telefonino che faceva i video. Non mi ha rivolto parola, zero”, ha ammesso il centauro.

Le cose non cambiarono neppure poco dopo, a cena: “Elodie era di fronte a me. Le ho chiesto: ‘Vuoi?’ E lei fa ‘No, no, faccio da sola’. Io ho pensato ‘ma vai a ca*are‘”.

Eppure, qualcosa scattò, magari proprio a quello scambio di battute non ottimale. In Puglia, in occasione di un compleanno, ecco la svolta: “La vidi affacciata sul balcone sopra il mio, la salutai dicendo: ‘Buongiorno, sergente’. Dopo ci siamo messi a bordo piscina a parlare tutti insieme e non ci siamo mai lasciati, siamo stati tutta la vacanza insieme, appiccicati. Come se fossimo fidanzati da dieci anni“, ha aggiunto Iannone al podcast.