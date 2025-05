Titty Scialò, ex volto di Temptation Island, accusata di truffa: l’influencer annuncia provvedimenti legali.

Titty Scialò, ex protagonista di Temptation Island, è tornata al centro dell’attenzione mediatica in seguito ad accuse di truffa. La vicenda, esplosa nelle ultime ore, ha avuto origine da un video virale pubblicato da una commerciante, che sostiene di essere stata raggirata dall’influencer napoletana. Ma scopriamo che cosa sta succedendo.

Dure accuse contro Titty Scialò

Secondo quanto riportato sul video diventato virale su TikTok, la Scialò avrebbe accettato di realizzare uno shooting fotografico in cambio di un compenso in denaro e di alcuni capi di abbigliamento. Tuttavia, secondo la denuncia pubblica, il servizio non sarebbe mai stato effettuato.

Non si è fatta attendere la replica di Titty Scialò, che ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire la sua posizione.

In una serie di storie pubblicate sui social, l’ex concorrente di Temptation Island ha negato le accuse, spiegando che l’accordo iniziale è stato modificato per via di problemi familiari imprevisti. Secondo la sua versione, le due parti avrebbero poi concordato una nuova modalità di collaborazione, ovvero delle sponsorizzazioni sui social network, che sarebbero state regolarmente realizzate.

“Parleranno le persone competenti”: la difesa e l’annuncio di una querela

L’influencer ha anche annunciato di aver già avviato azioni legali per diffamazione.

“Purtroppo oggi, pur di ottenere due visualizzazioni in più, c’è chi sceglie di infangare gli altri” ha dichiarato la Scialò, sottolineando come il suo nome sia stato usato per ottenere visibilità. “Sono anche contenta: facendo il mio nome sei arrivata a un milione di visualizzazioni” ha aggiunto con tono sarcastico.

Infine, Titty ha ribadito di aver sempre mantenuto la parola data e ha affermato che non rilascerà ulteriori dichiarazioni, lasciando la questione nelle mani della giustizia. Di certo la vicenda non finirà qui.