Flavio Briatore trascorre il weekend con i figli Nathan Falco e Leni al GP di Monaco. La reazione di Heidi Klum è dolcissima.

Weekend all’insegna degli affetti per Flavio Briatore, che ha condiviso sui social uno scatto emozionante insieme ai figli Nathan Falco e Leni, in occasione del Gran Premio di Monaco. La giovane Leni, 21 anni, è la figlia nata dalla relazione con la supermodella Heidi Klum, ma mai ufficialmente riconosciuta dall’imprenditore. Nonostante ciò, il legame con il padre e il fratello si è rafforzato negli ultimi anni. Non è mancata la reazione dell’ex compagna che sui social ha espresso un tenero pensiero. Scopriamo che cosa ha detto.

Flavio Briatore, Leni e Nathan: fratelli complici sullo yacht di famiglia

Non è la prima volta che i due fratelli trascorrono del tempo insieme. Già da qualche anno, Leni ha iniziato a frequentare l’Italia e Monte Carlo, condividendo vacanze e momenti speciali con il padre e Nathan Falco, nato dalla relazione tra Briatore e Elisabetta Gregoraci.

Proprio due estati fa, i due ragazzi avevano passato del tempo insieme sullo yacht di famiglia, cementando un rapporto che oggi appare sincero e affettuoso.

La foto pubblicata da Flavio Briatore, che li ritrae teneramente abbracciati, ha suscitato l’entusiasmo di molti fan. Tra i commenti spicca quello di Heidi Klum, che ha risposto con tre cuori rossi, segno di approvazione e di affetto nel vedere la figlia così serena accanto al padre e al fratellastro.

Anche Elisabetta Gregoraci ha commentato il post con dei cuori rossi.

Il legame tra Flavio Briatore e la figlia mai riconosciuta

Anche se la scelta di non riconoscere legalmente Leni fu presa di comune accordo con Heidi Klum, Briatore non ha mai nascosto il suo affetto per lei.

“Sono orgoglioso di lei, non la amo meno di Falco“, aveva dichiarato in un’intervista, raccontando anche come Nathan avesse avvisato Leni del suo intervento al cuore. Un gesto che conferma il forte legame tra i due fratelli.