Terribile lutto sconvolge il mondo della musica: è morto a 66 anni Domenico Gigi Canu, chitarrista dei Planet Funk, dopo una lunga malattia.

Lutto nel mondo della musica italiana: Domenico Gigi Canu, celebre chitarrista dei Planet Funk, è morto a 66 anni. La notizia è arrivata nella mattinata di oggi, lunedì 26 maggio 2025, e ha scosso profondamente fan e colleghi.

Originario di Napoli, Canu era malato da tempo: un tumore al colon lo aveva costretto a ritirarsi dalla scena pubblica. Si è spento in una clinica privata ai Camaldoli, lasciando un vuoto enorme nel panorama musicale nazionale e internazionale. Ma scopriamo tutti i dettagli sulla sua straordinaria carriera e l’annuncio della sua scomparsa.

Domenico Gigi Canu: l’ultimo saluto dei Planet Funk

Domenico Gigi Canu era uno dei fondatori dei Planet Funk, gruppo nato dalla fusione di diverse esperienze musicali tra cui quella dei Souled Out. La band ha raggiunto il successo nei primi anni 2000 con il brano “Chase the Sun“, diventato una hit globale.

La band ha pubblicato una nota ufficiale per salutare il collega e amico: “È con grande dolore che i Planet Funk comunicano la prematura scomparsa di Domenico Gigi Canu che si è spento oggi all’età di 66 anni. Informazioni sulle esequie verranno comunicate appena possibile“.

Un altro lutto per i Planet Funk

La morte di Domenico Gigi Canu segue quella di Sergio Della Monica, altro membro storico dei Planet Funk, scomparso qualche anno fa. Due perdite che segnano profondamente la storia della band e della musica italiana degli ultimi decenni.

Il gruppo, che ha recentemente pubblicato una cover del classico “Nights in White Satin” dei Moody Blues, era atteso per un concerto a Bergamo il prossimo 6 giugno. Non è chiaro se l’evento verrà confermato.