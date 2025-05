Geolier sorprende tutti e compra una nuova auto a una signora derubata durante i festeggiamenti per lo Scudetto del Napoli.

Durante i festeggiamenti per il quarto Scudetto del Napoli, una signora di San Giovanni a Teduccio ha vissuto un episodio spiacevole: le è stata rubata l’auto in piena notte. In un momento di grande gioia collettiva, l’amaro furto ha fatto il giro del web, attirando l’attenzione di uno degli artisti più amati della città: Geolier.

Il rapper partenopeo, da sempre legato al suo territorio e ai suoi concittadini, è venuto a conoscenza dell’accaduto e ha deciso di compiere un gesto di grande generosità. Scopriamo che cosa ha fatto il celebre cantante.

Geolier sempre più vicino alla sua Napoli

Il cantante, appresa la notizia del furto, ha contattato la signora per regalarle una nuova macchina, risarcendola interamente per la perdita subita.

Il bellissimo gesto di Geolier ha suscitato ammirazione e gratitudine in tutta la città. Non è la prima volta che l’artista dimostra il suo impegno sociale e la sua sensibilità verso le difficoltà dei napoletani.

Geolier

In un periodo in cui la sua carriera è in piena ascesa, con un tour negli stadi previsto per l’estate 2026 e biglietti già esauriti in molte tappe, Geolier trova comunque il tempo e il cuore per rimanere vicino alla sua gente.

Geolier: successi in musica e generosità verso la sua città

Negli ultimi mesi, Geolier ha collezionato successi musicali e riconoscimenti, ed è diventato un punto di riferimento per le nuove generazioni. Il suo ultimo gesto non fa che confermare la sua immagine di artista autentico e generoso, profondamente radicato nella realtà della sua città.

In un momento in cui Napoli festeggia un traguardo storico, il rapper partenopeo aggiunge un motivo in più per essere orgogliosi della propria identità. E il pubblico, commosso e riconoscente, si prepara ad applaudirlo ancora, stavolta anche fuori dal palco.