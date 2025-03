“Non posso restare in silenzio”: duro sfogo social di Geolier

Il rapper napoletano Geolier ha sfogato alcuni pensieri via social a seguito di commenti ritenuti offensivi. Cosa è successo.

Chiamato in causa alcune settimane fa a proposito dei rumors sulla sua vita privata e di coppia, Geolier ha deciso di rompere il silenzio in queste ore ragioni ben diverse. Infatti, la sua terra, con particolare riferimento a Napoli e alcuni città limitrofe, sta vivendo un momento difficile con una serie di scosse di terremoto ai Campi Flegrei che hanno generato grandi problemi ai cittadini. Il rapper, dopo aver letto alcuni commenti antipatici sui napoletani, ha deciso di metterci la faccia e difendere i suoi compaesani.

Geolier: “Non posso restare in silenzio”

Tramite un lungo sfogo social, precisamente su Instagram, Geolier ha deciso di parlare di quanto sta accadendo a Napoli ma soprattutto di diversi commenti che avrebbe letto da parte di qualche persona molto antipatica verso i napoletani appunto a seguito del terremoto. “Non posso leggere commenti del tipo ‘Speriamo che accada presto’ o altre battutacce simili sul terremoto restando in silenzio“, ha tuonato il rapper in una storia.

Geolier e Gigi D’Alessio – www.donnaglamour.it

Geolier ha fatto capire di essere rimasto profondamente colpito a quanto letto e, ovviamente, da quanto la sua Napoli sta vivendo in queste ore: “Qua ci sono persone che hanno lasciato le proprie abitazioni dove hanno cresciuto figli, passato vite e progettato sogni che si stanno sgretolando, ci sono persone che hanno paura, che stanno vivendo in macchina o che vivono con le valigie già pronte nel caso devono scappare”.

Lo sfogo del rapper e la richiesta

Il rapper ha quindi esposto in modo molto duro e chiaro il suo parere chiedendo rispetto e facendo una richiesta esplicita ai soliti odiatori di Napoli e dei napoletani. “Se a voi tutto questo non fa male siete pregati di guardare in silenzio, senza commentare perché i cori allo stadio e tutte queste piccolezze ci hanno sempre fatto sorridere ma adesso no…!”, ha scritto ancora Geolier nella sua storia su Instagram “Abbiate l’umiltà di ammirarci anche questa volta mentre affrontiamo qualcosa di più grande di noi vincendo sempre“, ha concluso con un pensiero di speranza e coraggio.