Selvaggia Lucarelli, maxi risarcimento da una hater: cosa le aveva scritto

Quando l’odio social viene punito, la soddisfazione è massima: Selvaggia Lucarelli ha mostrato il suo successo contro una hater.

Dopo la lite in aereo che ha visto protagonista lei e il suo fidanzato, Selvaggia Lucarelli torna a far parlare e lo fa grazie ad un particolare successo ottenuto, quello contro una sua hater. La penna graffiante, infatti, ha mostrato via social il risultato ottenuto dopo aver denunciato una odiatrice social che l’aveva insultata a più riprese.

Selvaggia Lucarelli: la vittoria contro la hater

Selvaggia Lucarelli, nota giornalista, scrittrice e opinionista italiana, come detto. ha recentemente ottenuto una significativa vittoria legale contro una sua hater. A renderlo noto è stata la diretta interessata tramite alcune stories su Instagram. A quanto pare, infatti, il tribunale ha condannato l’imputata a risarcire le spese legali sostenute dalla Lucarelli e a versarle una somma importante come risarcimento.

Selvaggia Lucarelli al Teatro del Casinò di Sanremo per “Dopo Il Festival Tutti Da Me” durante la 75ª edizione del Festival di Sanremo 2025 – www.donnaglamour.it

Dal racconto della Lucarelli, sembra che tutto sia partito da una serie di attacchi personali e diffamatori rivolti a lei rivolti tramite i social media. L’hater in questione aveva pubblicato contenuti offensivi e denigratori, lesivi della reputazione e dell’immagine pubblica della bella Selvaggia che si è mossa in prima persona per andare a scoprire chi ci fosse dietro all’account con il nome “bisbetica” da cui partivano le offese.

La vittoria e il risarcimento

Dando uno sguardo alle stories Instagram della Lucarelli, ecco leggere alcuni parti della sentenza e anche i messaggi che l’hater le aveva mandato. “Oggi è arrivata la sentenza che ha condannato una mia hater, Fra*****a D., a 8 mesi più pagamento delle spese legali e un risarcimento di 10.000 euro“, ha fatto sapere la penna graffiante.

Da sottolineare come in parte delle stories mostrate, si comprende come sia stata la stessa Lucarelli ad investigare arrivando a scoprire l’identità della persona dietro all’account da cui stavano partendo le offese a suo indirizzo ma anche a quello del figlio.