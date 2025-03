Donatella Versace lascia la direzione del brand di famiglia: arriva il messaggio di Fedez

La decisione di Donatella Versace e l’addio alla direzione creativa del brand di famiglia: l’annuncio ufficiale e il sostegno di Fedez.

Il rapporto tra Fedez e Donatella Versace è da tempo ottimale come dimostrato anche nei mesi precedenti con diverse gag divertenti tra i due. La conferma è arrivata anche adesso che la famosa esperta di moda e stilista ha deciso di lasciare la direzione creativa del brand di famiglia nella mani di Dario Vitale. Il rapper, infatti, ha voluto mostrare il proprio sostegno alla donna.

Donatella Versace lasciata la direzione del brand di famiglia

Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, ora è arrivata la conferma ufficiale: Donatella Versace lascia la direzione creativa del brand di famiglia nelle mani di Dario Vitale. Dopo quasi trent’anni come responsabile e referente dello stile dell’iconica casa di moda, quindi, la Versace ha deciso di passare il testimone dell’azienda che sarà guidata da Vitale, che ha lavorato in Miu Miu e che prenderà il suo posto nel quartier generale del brand da aprile.

Fedez – www.donnaglamour.it

La stessa stilista ha comunicato in modo ufficiale tale decisione con tanto di messaggio social e dedica speciale al compianto fratello Gianni. “È stato il più grande onore della mia vita portare avanti l’eredità di mio fratello Gianni. Lui era il vero genio, ma spero di avere un po’ del suo spirito e della sua tenacia”, sono state alcune delle sue parole.

Il sostegno di Fedez

La scelta della Versace, nel giro di pochi minuti dall’annuncio ufficiale, è diventata virale e ha trovato diverse reazioni. Una di queste riguarda anche Fedez che, come anticipato, condivide un legame di forte amicizia con la donna. Il rapper ha scelto di dedicarle un pensiero via social scrivendo: “Sempre al tuo fianco”, con tanto di foto che li ritrae insieme in compagnia del cagnolone di Federico, il simpatico Silvio.