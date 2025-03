“Forse è incinta”: scoppia il giallo al Grande Fratello, la segnalazione

Nuovi rumors sul Grande Fratello e una concorrente che potrebbe essere incinta. La segnalazione sui social: di chi si tratta?

Mente si moltiplicano le voci in merito al futuro della conduzione del GF, il Grande Fratello continua a far parlare per le recenti dinamiche in vista della finalissima ma anche per nuove indiscrezioni che vorrebbero una concorrente, forse, incinta. A sganciare la bomba sono stati gli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza senza, però, fare nomi e dare la conferma 100% della situazione.

Grande Fratello, una concorrente incinta?

Le ultime voci relative al Grande Fratello avrebbero dell’incredibile. Non stiamo parlando delle solite dinamiche interne al reality ma di una situazione che potrebbe far discutere e che riguarda la possibilità di una gravidanza iniziata proprio tra le mura della Casa più spiata d’Italia. Sebbene si tratti solo di una indiscrezione, ci sarebbero anche aggiornamenti molto interessanti sull’argomento.

Alfonso Signorini – www.donnaglamour.it

Secondo quanto si apprende dai profili Instagram degli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza, ci potrebbe essere una concorrente incinta all’interno della Casa del GF. I due volti dei social, infatti, hanno sganciato l’indiscrezione, sempre specificando che non ci sarebbero conferme ufficiali, riguardo una ragazza con un ritardo.

I dettagli dell’indiscrezione

Nelle stories Instagram della Marzano e di Venza è stato possibile leggere le novità possibili relativamente a quanto starebbe accadendo al GF. Nello specifico la Marzano ha scritto: “Concorrente del GF forze incinta. Che bello!”.

Ben più dettagliato quanto riportato da Venza: “La concorrente che avrebbe un ritardo di 25 giorni potrebbe essere sottoposta in queste ore ad un test di gravidanza. Se il test dovesse risultare positivo, lo diranno a tutti e anche in puntata! Altrimenti non diranno nulla (come sempre ahahah)”.

Al momento non sappiamo se tale indiscrezione possa avere delle fondamenta e se corrisponda alla realtà. Chi potrebbe essere la donna in questione? Certamente si tratterebbe di un qualcosa di unico e particolare. Staremo a vedere se ci saranno aggiornamenti in merito o meno.