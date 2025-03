Curioso siparietto con Tommaso Zorzi protagonista in tv a proposito del GF e della coppia Giulia Salemi-Pierpaolo Pretelli.

Dopo aver annunciato denunce in merito ad alcune voci sul suo conto e su quelle di un attuale concorrente del Grande Fratello, Tommaso Zorzi è intervenuto proprio per parlare del reality ma nello specifico dell’edizione a cui aveva preso parte dove erano stati concorrenti anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli tra cui è poi sbocciato l’amore.

Tommaso Zorzi, le parole sui Prelemi

Ospite di Alberto Matano a ‘La Vita in Diretta’ su Rai 1, Tommaso Zorzi si è trovato a commentare una serie di avvenimenti legati anche al Grande Fratello. Cogliendo l’occasione della presenza di Pierpaolo Pretelli in studio, ecco il curioso siparietto relativo proprio al giovane e alla sua relazione sbocciata nel tempo ma nta al GF con Giulia Salemi.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli – www.donnaglamour.it

Facendo appunto riferimento alla relazione dei due ragazzi, che ha avuto il suo inizio proprio durante il reality show, Zorzi ha detto: “Giulia e Pierpaolo? Non me l’aspettavo che durassero, non gli avrei dato nulla, gli avevo detto che sarebbero durati un settimanale. Gliel’avevo detto e ora ho fatto pure un mea culpa”.

La battuta e le risate in studio

Ma il commento sui Prelemi da parte di Zorzi ha avuto anche una fase successiva nella quale si è arrivati a parlare di figli visto che Giulia e Pierpaolo hanno da poco avuto il loro primo bimbo, Kian. In questo senso Tommaso ha fatto ironia sulle coppie di quella famosa edizione del GF e sui loro partecipanti: “Tra l’altro il nostro Grande Fratello è stato molto prolifero perché hanno fatto figli tutti. Tutti! Tranne io e Francesco (Oppini ndr) che non siamo riusciti per questioni di incompatibilità”, ha detto ancora Zorzi facendo scoppiare le risate tra i presenti, compresa Alba Parietti, madre di Oppini, che ha ironizzato con Tommaso rispondendo: “E lo so, ma quello devi dirlo a lui. Chiedilo perché non si sbriga”.