Elodie risponde senza filtri: “Il benessere mi ha imborghesito, ho avuto amiche che sono finite in carcere”.

Elodie fa il suo esordio al Festival di Cannes con il film Fuori di Mario Martone, accanto a Valeria Golino e Matilda De Angelis. Un ruolo intenso, quello dell’ex detenuta, che la vede coinvolta in una scena di nudo condivisa con le colleghe sotto la doccia. In occasione della presentazione della pellicola, la cantante e attrice è stata intervistata dal Corriere della Sera, raccontandosi senza filtri. Scopriamo che cosa ha raccontato.

Elodie: “Ho avuto amiche finite in carcere”

Cresciuta in un quartiere popolare di Roma, Elodie racconta di avere un passato che non ha mai rinnegato.

“Da ragazza ho avuto amiche che sono finite in carcere” dice, ricordando con affetto e senza giudizio chi ha fatto parte della sua giovinezza. Aggiunge anche dettagli inediti sul proprio cognome: “Il mio vero cognome non è Di Patrizi. Mio padre scoprì al liceo che mia nonna era una fuorilegge“.

Sulla scena di nudo sotto la doccia, la cantante ha raccontato: “È una doccia tra amiche, senza malizia, come a casa mia, dove siamo sempre stati liberi di esprimerci con il corpo“.

L’esperienza cinematografica: “Se smetto, sarà comunque un arricchimento”

Con Fuori, Elodie raggiunge il traguardo del quarto film. Nonostante il paragone con Jennifer Lopez per il suo doppio ruolo di cantante e attrice, dichiara di non voler vivere di confronti: “Ognuno ha il suo percorso“.

Lavorare accanto a Valeria Golino è stata un’esperienza formativa: “L’ho osservata tanto prima di parlarle, ero imbarazzata. Ha una seduttività ancestrale“.

Oggi Elodie si racconta come una donna in continua crescita, segnata da una profonda autocritica e dal desiderio di esplorare nuovi linguaggi artistici. Confessa di essersi un po’ imborghesita: “Non per il successo, ma per il benessere. Lo stile di vita agiato mi ha portata lontano dal mio passato“.